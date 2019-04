Tourbières Lambert poursuit sa croissance





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 1,9 M$ à l'entreprise du Bas-Saint-Laurent afin qu'elle puisse améliorer sa productivité et diversifier sa gamme de produits

RIVIÈRE-OUELLE, QC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Tourbières Lambert compte parmi les acteurs les plus importants de l'industrie de la tourbe au Québec. Pour assurer sa croissance, l'entreprise bénéficie d'une contribution remboursable de 1,9 million de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, la PME pourra améliorer sa productivité par l'adoption de technologies automatisées de pointe et développer de nouveaux produits horticoles à haute valeur ajoutée.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Tourbières Lambert d'optimiser ses installations de Rivière-Ouelle, au Bas-Saint-Laurent, et de Longue-Rive, sur la Côte-Nord, ainsi que d'acquérir des équipements de production plus technologiques et performants.

Fondée en 1928, Tourbières Lambert est une entreprise familiale de quatrième génération oeuvrant dans le développement de produits horticoles innovants à base de tourbe de mousse de sphaigne qui augmentent la croissance des cultures (fleurs, légumes, fruits, herbes, arbres, arbustes). L'entreprise compte plus de 200 employés et opère six usines de production au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et au Saguenay. Elle détient également un centre de distribution pour le marché américain situé à Beloeil, près de Montréal.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

« Nous avons de l'ambition pour nos régions. En investissant dans les projets comme celui de Tourbières Lambert, nous demeurons fidèles à notre engagement d'aider les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits et services, afin de créer des emplois de qualité. Lorsque les entreprises en région prospèrent, c'est toute l'économie canadienne qui en bénéficie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les technologies numériques modifient les façons de faire dans le monde entier et offrent des possibilités de développement aux compagnies canadiennes. À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif de soutenir des entreprises comme Tourbières Lambert, qui a su saisir les opportunités et créer de nouveaux emplois grâce aux liens commerciaux qu'elle a établis avec ses partenaires internationaux. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Chaque jour, notre équipe travaille à construire une industrie solide et fiable sur laquelle les consommateurs peuvent compter. La demande des produits horticoles à valeur ajoutée est en pleine expansion en Amérique du Nord et Tourbières Lambert souhaite consolider sa place sur le marché en se renouvelant constamment pour répondre aux nouvelles tendances. L'aide de DEC est un appui tangible et appréciable à la réalisation de nos projets qui nous aideront à optimiser nos installations et poursuivre notre expansion. »

Gabriel Lambert, président, Tourbières Lambert

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

