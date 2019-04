Soutien accordé à des projets porteurs pour contrer la violence conjugale et les violences sexuelles et atteindre l'égalité de fait





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, annonce que 46 projets recevront une aide financière de plus de 3,6 millions de dollars dans le cadre de deux appels de projets découlant de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles, du Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale et de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021.

Violence conjugale et violences sexuelles

Grâce à une aide financière totalisant près de 2,3 millions de dollars, 30 projets seront soutenus par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'appel de projets 2018-2019 : Sensibilisation en matière de violence conjugale et de violences sexuelles.

Plusieurs mythes et préjugés concernant la violence conjugale, les agressions sexuelles et l'exploitation sexuelle persistent dans notre société. La méconnaissance de ces problématiques contribue malheureusement à leur banalisation. C'est pourquoi le soutien à des initiatives de sensibilisation menées par des organismes du milieu permettra de mieux contrer ces problématiques, qui n'ont pas leur place dans notre société.

Mentionnons que plusieurs projets sélectionnés permettront de réaliser des actions de sensibilisation concernant les personnes vivant dans un contexte de vulnérabilité.

Égalité entre les femmes et les hommes

En ce qui concerne l'appel de projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, un soutien financier totalisant plus de 1,3 million de dollars permettra la réalisation de 16 projets. Une attention particulière a été portée à la répartition des fonds entre les régions du Québec.

Les projets sélectionnés devaient faire la démonstration de retombées concrètes et mesurables en matière d'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce, en accord avec les orientations de la Stratégie égalité. Le gouvernement du Québec encourage la réalisation d'actions porteuses qui permettent d'intervenir dans de multiples domaines où des inégalités persistent et, entre autres, de lutter contre les stéréotypes sexuels et sexistes, et d'accroître l'autonomisation économique des femmes ou leur présence dans les lieux de pouvoir.

Citation :

« Nous remercions les organismes qui ont démontré de l'intérêt envers ces deux appels de projets. Leur volonté d'intervenir sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de violence commise envers les femmes est un facteur de réussite important. Les projets soutenus permettront notamment d'améliorer la situation des femmes en situation de vulnérabilité au Québec, mais également de sensibiliser la population à la violence conjugale, aux violences sexuelles et à l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre de l'appel de projets de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violences sexuelles devaient viser exclusivement des actions de sensibilisation en matière de violence conjugale ou de violences sexuelles, soit les agressions sexuelles et l'exploitation sexuelle. Ils devaient répondre aux objectifs ci-dessous :

Violence conjugale



Mener des actions de sensibilisation, concernant les personnes vivant dans un contexte de vulnérabilité par rapport à la violence conjugale; ces actions doivent s'adresser à elles, à leur entourage ou à la population en général.



Violences sexuelles



Mener des actions de sensibilisation concernant les personnes vivant dans un contexte les rendant plus vulnérables aux agressions sexuelles ou dont la victimisation est méconnue et l'objet de tabous.





Mener des actions de sensibilisation en matière d'exploitation sexuelle à l'intention du grand public, des victimes d'exploitation sexuelle, de leur entourage ou encore des personnes susceptibles d'acheter des services sexuels.

Les projets nationaux, régionaux et locaux soumis dans le cadre de l'appel de projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes devaient porter sur les trois grands objectifs de la Stratégie égalité :

réduire les inégalités persistantes et préoccupantes entre les femmes et les hommes;



agir en ayant la préoccupation de considérer l'ensemble des femmes, tout en tenant compte de la dimension intersectionnelle;



mobiliser les femmes et les hommes pour qu'ensemble, ils fassent progresser l'égalité de fait, et ce, dans tous les milieux et dans toutes les régions.

