IKEA Canada nommée l'un des employeurs les plus écolos au Canada





L'engagement de IKEA envers la planète et ses habitants est reconnu pour la 11e année consécutive

BURLINGTON, ON, le 15 avril 2019 /CNW/ - IKEA Canada célèbre sa 11e année à titre de l'un des employeurs les plus écolos au Canada en raison de son engagement envers des pratiques de développement durable. Cette désignation attribuée par Mediacorp Canada Inc. reconnaît les employeurs qui font preuve de leadership au pays en créant une culture de sensibilisation à l'environnement au sein de leur organisation et qui intègrent des pratiques commerciales durables dans toutes leurs activités.

« Chez IKEA, notre ambition est d'inspirer les Canadiens et de leur permettre

de vivre mieux, dans les limites de ce que peut offrir la planète, a affirmé Michael Ward, président, IKEA Canada. Nos 6 500 collaborateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Leur engagement envers la planète et ses habitants continuera à tracer la voie, alors que nous nous efforçons d'atteindre un avenir plus durable. »

La stratégie de développement durable Planète + Habitants de IKEA décrit trois principaux facteurs de changement visant à réaliser la vision de l'entreprise : favoriser un mode de vie sain et durable, devenir une entreprise circulaire et favorable à l'environnement, ainsi qu'être juste et équitable.

Voici quelques exemples des nombreuses initiatives qui font de IKEA un des employeurs les plus écolos au Canada :

IKEA Canada a lancé un programme national de revente afin d'appuyer une expérience d'achat plus durable et un modèle d'affaires circulaire.

D'ici 2020, IKEA supprimera progressivement tous les articles en plastique à usage unique de sa gamme de produits et de ses services alimentaires.

IKEA s'est engagée à ce que toutes ses livraisons à domicile soient effectuées sans émission d'ici 2025. L'entreprise offre également des bornes de recharge pour véhicules électriques à tous ses magasins.

IKEA Canada produit environ quatre fois plus d'énergie renouvelable qu'elle en consomme grâce à ses deux parcs éoliens situés en Alberta et ses systèmes de panneaux solaires installés sur les toits de plus de la moitié de ses établissements.

Depuis 2015, IKEA Canada travaille en partenariat avec le Club des petits déjeuners du Canada afin de favoriser le développement des enfants dans chacune de ses communautés locales.

IKEA offre un programme unique appelé Citoyens du monde iTémoins, où des collaborateurs sont sélectionnés comme ambassadeurs pour visiter des sites de projets financés par la Fondation IKEA. Des ambassadeurs se sont rendus au Malawi , au Kosovo , en Jordanie, en Afrique du Sud et en Indonésie.

, au , en Jordanie, en Afrique du Sud et en Indonésie. IKEA Canada a récemment commencé à offrir des aliments plus durables, dont des hot-dogs végétariens à base de plantes dans ses Bistros et des boulettes composées de saumon certifié ASC dans ses restaurants.

AU SUJET DE IKEA CANADA

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur, présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. Au Canada, il existe 14 magasins IKEA, un établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites Web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement d'intérieur esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le site : www.ikea.com/ca/fr/.

