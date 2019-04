Midland annonce un investissement stratégique par BHP





MONTRÉAL, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (TSX-V : MD) («Midland») a le plaisir d'annoncer la conclusion d'une convention de placement (la «convention de placement») avec BHP Billiton Canada Inc. («BHP») aux termes de laquelle BHP a convenu de faire un placement dans Midland en souscrivant 3 444 000 unités de Midland (les «unités») au prix d'émission de 1,70 $ par unité pour une contrepartie totale de 5 854 800 $ (le «placement privé»). Chaque unité sera composée d'une action ordinaire dans le capital de Midland (les «actions ordinaires») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (les «bons de souscription»). Chaque bon de souscription conférera à BHP le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix d'exercice de 2,05 $ par action ordinaire pendant une période de 18 mois. Midland peut devancer l'expiration des bons de souscription si le cours moyen pondéré en fonction du volume quotidien des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX dépasse 2,25 $ pendant 20 jours de bourse consécutifs à tout moment qui tombe plus de 120 jours après la clôture du placement privé. Il est attendu qu'immédiatement après le placement privé, BHP détienne 5 % des actions ordinaires émises et en circulation (avant dilution).

Le président et chef de la direction de Midland, Gino Roger, a déclaré ce qui suit: «Ce placement procurera à Midland suffisamment de fonds pour assurer l'avancement et le développement de nos projets d'exploration cuprifère au nord du Québec, y compris de notre projet Mythril de Cu?Au?Mo?Ag. Nous sommes ravis d'accueillir BHP comme l'un de nos nouveaux actionnaires».

La clôture du placement privé est prévue pour la fin du mois d'avril et le placement privé est assujetti à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les approbations nécessaires, entre autres celles des organismes de réglementation, y compris l'acceptation par la Bourse de croissance TSX. À la suite du placement privé, 68 878 222 actions ordinaires de Midland seront émises et en circulation.

Conformément aux modalités de la convention de placement, BHP obtiendra certains droits pour autant qu'elle détienne un nombre d'actions ordinaires correspondant à au moins 5 % des actions ordinaires émises et en circulation (après dilution partielle), y compris:

le droit de participer à de futurs financements par capitaux propres de Midland afin de permettre à BHP de maintenir sa participation non diluée proportionnelle dans Midland ou d'accroître sa participation dans Midland jusqu'à un maximum de 19,99%, après dilution;





certains droits complémentaires de souscrire des actions ordinaires supplémentaires après certaines opérations dilutives permettant à BHP de maintenir sa participation non diluée proportionnelle dans Midland;





un droit de première offre dans le cadre de financements autres que par capitaux propres, y compris des ententes d'achat ferme, des ententes d'achat de production, des contrats à terme de gré à gré, des ententes d'écoulement de la production ou des ventes de redevances en ce qui concerne des projets d'exploration cuprifère actuels ou futurs de Midland au Québec; et





le droit de première offre à l'égard du projet Mythril si Midland devait chercher à se départir de la totalité ou d'une partie de sa participation.

Midland affectera le produit du placement privé au financement des travaux d'exploration cuprifère au Québec.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Minière Osisko inc., SOQUEM INC., le Fonds d'exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs concernant Midland et ses activités. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et la vision actuelles de la direction de Midland en ce qui concerne les événements à venir. Dans certains cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel ou de termes comme «pouvoir», «s'attendre à», «planifier», «prévoir», «avoir l'intention de», «potentiel», «estimer», «améliorer», «croire» ou de la forme négative de ces termes, ou encore d'autres expressions semblables permettant de reconnaître des énoncés prospectifs, y compris, notamment, des énoncés concernant les objectifs, la vision et les stratégies de Midland, le moment de la réalisation du placement privé et l'utilisation prévue du produit tiré du placement privé. En raison de sa nature, l'information prospective s'appuie sur de nombreuses hypothèses, des risques et des incertitudes connus et inconnus, à la fois généraux et spécifiques, qui font en sorte qu'il est possible que les prévisions, les projections et d'autres énoncés prospectifs ne se réalisent ou ne se concrétisent pas. Les événements et les circonstances de nature prospective dont il est question dans le présent communiqué de presse ne se produiront pas nécessairement ou s'ils se réalisent, ils pourraient être très différents du fait de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus qui ont une incidence sur Midland, y compris les risques concernant les projets d'exploration et les engagements à l'égard des travaux de Midland, le potentiel de ressources minérales et le potentiel de récupération de celles?ci, la conjoncture du marché, l'emploi du produit du placement privé et des facteurs économiques, les stratégies d'affaires et d'exploitation de Midland et bon nombre d'autres facteurs qui sont indépendants de la volonté de Midland. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et Midland ne peut pas garantir de résultats, de niveaux d'activité, de rendements ou de réalisations futurs. Les énoncés prospectifs et l'information prospective sont du fait de leur nature fondés sur des hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que nos résultats, notre rendement et nos réalisations réels ou nos résultats sectoriels réels soient très différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs qui sont indiqués, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs ou cette information prospective. Dès lors, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ou à l'information prospective. Bien que Midland soit d'avis que les principaux facteurs, attentes et hypothèses dont il est tenu compte dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective sont raisonnables, il est impossible de garantir que ces facteurs, ces attentes et ces hypothèses se révéleront exacts. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, les énoncés prospectifs ne sont valables que pour la date à laquelle ils sont établis et Midland n'a pas l'intention de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit du fait de l'obtention de nouveaux renseignements, de la survenance d'un événement futur ou pour toute autre raison, et Midland n'assume aucune obligation en ce sens.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

