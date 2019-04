Appel de candidatures : Cinq membres externes au conseil d'administration de la Corporation de gestion des Marchés publics de Montréal





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du renouvellement de son conseil d'administration, la Corporation de gestion des Marchés publics de Montréal (CGMPM) est à la recherche de cinq nouveaux membres externes qui viendront s'ajouter à l'équipe. Pour ses 25 ans, la CGMPM souhaite ouvrir ses portes à des personnes provenant de domaines d'expertises diversifiés, afin de renforcer sa gouvernance et de contribuer à l'atteinte du plein potentiel de l'organisation.

« Nous sommes heureux d'accueillir au conseil d'administration des personnes qui ne sont pas des commerçants des marchés publics. Cette initiative permettra d'amener une perspective différente et de nouvelles idées autour de la table, ce qui favorisera la poursuite de notre mission de développer et de faire rayonner les marchés publics de Montréal. Ce changement sera bénéfique pour tous nos marchands. », a expliqué Nicolas Villeneuve, président du conseil d'administration de la Corporation de gestion des Marchés publics de Montréal.

La CGMPM recherche des experts reconnus dans leur domaine provenant de champs d'expertise diversifiés et utiles à la gestion des marchés publics de Montréal. Un sens aigu des règles de gouvernance et de l'éthique est requis. La CGMPM recherche particulièrement des personnes ayant des compétences en marketing stratégique, en relations publiques, en ressources humaines, en location et en droit commercial.

Pour soumettre sa candidature, il est nécessaire d'envoyer par courriel une lettre de présentation, ainsi que son curriculum vitae avant le 15 mai 2019 à l'adresse suivante : contact@marchespublics-mtl.com.

À propos de la Corporation de gestion des Marchés publics de Montréal

La Corporation de gestion des Marchés publics de Montréal (CGMPM) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'assurer aux Montréalais et aux Montréalaises un accès aux produits de la terre, dans des marchés publics qui correspondent à leur identité. La CGMPM gère et assure le développement des grands marchés publics de Montréal (marché Jean-Talon, marché Atwater et marché Maisonneuve) et d'une dizaine de marchés de quartier à Montréal.

