Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour remplacer l'extérieur du complexe Les Terrasses de la Chaudière





GATINEAU,QC, le 15 avril 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) s'est engagé à offrir un milieu de travail sécuritaire et moderne aux fonctionnaires fédéraux, aux locataires, aux visiteurs et aux autres occupants du complexe des Terrasses de la Chaudière (TDLC).

Aujourd'hui, Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé l'attribution d'un contrat à l'entreprise PCL Constructors Eastern Inc. pour la prestation de services de gestion de construction visant à remplacer l'extérieur des TDLC. Le complexe est situé au 10, rue Wellington, au 15-25, rue Eddy, et au 1, Promenade du Portage.

Ce projet d'envergure consiste à remplacer les toits, les murs extérieurs en brique et les fenêtres du complexe. Ces travaux feront des TDLC un complexe moderne et éconergétique. Lorsque les travaux seront terminés, le complexe arborera une façade composée surtout de verre et d'aluminium, ainsi que d'éléments en bois à l'intérieur des fenêtres, ce qui rehaussera l'apparence esthétique du quartier.

Lorsque les travaux seront terminés, les dispositifs de protection à la hauteur de la rue seront enlevés, la cour intérieure redeviendra accessible, et il ne sera plus nécessaire d'effectuer régulièrement des travaux d'entretien sur l'extérieur du complexe.

Les travaux de construction doivent commencer à l'automne 2019 et prendre fin au plus tard à l'hiver 2024. Les ministères et organismes fédéraux ainsi que les entreprises qui occupent le complexe continueront d'y mener leurs activités pendant les travaux de remplacement. SPAC et ses partenaires travailleront en étroite collaboration pour perturber le moins possible les occupants du complexe.

D'autres projets séparés sont prévus. Ils visent à rénover et à réhabiliter l'intérieur du complexe des TDLC afin d'offrir aux employés des locaux de travail plus fonctionnels, plus lumineux et plus modernes. Ils consisteront notamment à rénover les bureaux ainsi qu'à réhabiliter le parc de stationnement intérieur des TDLC, afin d'améliorer l'accessibilité et la circulation sur le site.

Citations

« Nous vivons aujourd'hui une autre étape importante du renouvellement de la conception et de l'utilisation de ce complexe au centre-ville de Gatineau. Ces travaux plus que nécessaires vont transformer et rajeunir le complexe pour répondre aux besoins du 21e siècle de la fonction publique. L'extérieur modernisé du complexe des Terrasses de la Chaudière offrira un milieu de travail plus sécuritaire et plus moderne aux employés fédéraux et deviendra un point d'intérêt dans la région. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et député de Gatineau

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour notre collectivité. La modernisation du complexe des Terrasses de la Chaudière contribuera à accroître le dynamisme du quartier et aura un impact positif sur les entreprises locales de la région. »

Greg Fergus

Député de Hull-Aylmer

Les faits en bref



La valeur du contrat attribué à l'entreprise PCL Constructors Eastern Inc. est estimée à 217,6 millions de dollars. Le contrat a été attribué à la suite d'un processus d'appel d'offres ouvert, équitable et transparent.

PCL Constructors Eastern Inc. supervisera les travaux de construction tout au long du projet. En outre, l'entreprise offrira des conseils pendant les dernières étapes de la conception du complexe.

Le complexe des TDLC a été construit en 1978, et SPAC en a fait l'acquisition en 2013. Les administrations centrales de Patrimoine canadien, du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et de l'Office des transports du Canada y sont établies depuis de nombreuses années.

La méthode de construction utilisée pour le parement en briques qui forme actuellement l'extérieur du complexe a provoqué la fissuration prématurée des briques. SPAC a donc installé des systèmes de protection en hauteur et exécute régulièrement des inspections et des réparations du revêtement extérieur de ce bien important.

Le complexe des TDLC est essentiel, parce qu'il permet de répondre aux besoins en locaux à bureaux du gouvernement fédéral et qu'il contribue à maintenir le ratio de 75/25 concernant la répartition des employés entre Ottawa et Gatineau , dans la région de la capitale nationale.

et , dans la région de la capitale nationale. Le 19 janvier 2017, la Commission de la capitale nationale (CCN) a approuvé le concept proposé pour le remplacement de l'enveloppe extérieure du complexe. La coentreprise Provencher Roy-NORR est à élaborer les plans pour ce projet de remplacement. Les plans ont reçu l'approbation définitive de la CCN le 11 avril 2019.

Complexe Les Terrasses de la Chaudière : projet de nouveau revêtement extérieur

