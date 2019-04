Partenaires Ninepoint acquiert une société de services consultatifs institutionnels





TORONTO, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint, l'une des principales sociétés de gestion d'actifs non traditionnels au Canada, est heureuse d'annoncer son acquisition des actifs de LOGiQ Global Partners, société de services consultatifs institutionnels, cédés par Flow Capital Corp (TSXV: FW).



L'équipe de LOGiQ Global Partners aide les investisseurs institutionnels depuis longtemps à mieux diversifier leur portefeuille en offrant un accès stratégique à des sociétés de gestion d'actifs mondiaux différenciés.

Grâce à cette acquisition, Partenaires Ninepoint met la main sur des spécialistes chevronnés en vente et en service à la clientèle, 3,5 milliards de dollars en contrats institutionnels et près de 20 ans de relations à terme avec des investisseurs institutionnels canadiens. Les plateformes combinées amélioreront la capacité de Ninepoint à offrir des solutions innovatrices à des clients canadiens de la vente au détail et institutionnels.

« Il s'agit d'une excellente manoeuvre stratégique pour notre société, a déclaré James Fox, codirecteur général et associé directeur à Partenaires Ninepoint. Nous voulons, comme Global Partners, améliorer la répartition des actifs des portefeuilles en ajoutant des stratégies de placement non traditionnelles ou des gestionnaires de placement qui offrent un avantage concurrentiel durable. »

Steve Mantle, dirigeant de LOGiQ Global Partners qui joint Ninepoint à titre de directeur général, Ventes institutionnelles, est du même avis : « Selon, nous ne pouvions trouver un meilleur partenaire que Ninepoint au Canada pour le type d'activités que nous exerçons. Nos activités institutionnelles continuent de se porter très bien. Nous disposons d'une plateforme plus solide que jamais pour faire ce type d'affaires. »

« Dans le contexte où Ninepoint poursuit sa croissance organique, cette acquisition accélère notre expansion dans le marché institutionnel, John Wilson, codirecteur général, associé directeur et gestionnaire principal de portefeuille pour Ninepoint Partners. L'équipe Global Partners perçoit l'évolution de notre secteur de la même manière que nous. Nous sommes heureux qu'elle se joigne à la plateforme de Ninepoint. »

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l'une des principales sociétés de gestion de placements non traditionnels au Canada. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment une base diversifiée, un revenu alternatif et des actifs réels. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr .

