Avis aux médias - Vitrine de nos talents créateurs sur la scène internationale : annonce des premiers organismes à recevoir un financement du programme Exportation créative Canada

Le 12 avril 2019, des membres de l'Équipe intégrée de la police des marchés financiers (EIPMF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Toronto ont accusé Marilyn Dianne Stuart, de Keswick en Ontario, d'une fraude de plus de 5 000 $, en...

thierry Ehrmann, fondateur et président d'Artprice : « Nos clients, avec Artprice, suivent régulièrement les oeuvres lors de leurs différents passages successifs en salles de ventes, ce qui leur permet de découvrir comment les collectionneurs sont...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Hempco Food and Fiber Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : HEMP (toutes les émissions) Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Midland Exploration Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : MD (toutes les émissions) Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE)...

Partenaires Ninepoint, l'une des principales sociétés de gestion d'actifs non traditionnels au Canada, est heureuse d'annoncer son acquisition des actifs de LOGiQ Global Partners, société de services consultatifs institutionnels, cédés par Flow...