Le Canada investit dans l'adaptation aux changements climatiques dans le secteur forestier





FREDERICTON, le 15 avril 2019 /CNW/ - Nous devons nous attaquer de front aux défis des changements climatiques si nous voulons bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement investit dans des recherches d'importance cruciale sur l'adaptation tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

M. Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'octroi de 300 000 $ à l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB) pour une étude sur l'adaptation aux changements climatiques.

Financée par le programme Adaptation aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada, l'étude portera principalement sur les coûts et avantages socio-économiques de l'adaptation aux impacts des changements climatiques, dont les sécheresses et les forts vents, dans les forêts du Canada atlantique. Ses résultats aideront les acteurs du secteur forestier et les collectivités locales, y compris les peuples autochtones, à planifier et à s'adapter en fonction des impacts de l'évolution du climat.

L'UNB cherchera à déterminer comment des mesures d'adaptation (p. ex. la migration assistée et d'autres pratiques de gestion) pourraient aider à préserver l'apport de nos forêts à la vitalité de l'économie et des collectivités locales.

L'annonce d'aujourd'hui est en phase avec la volonté du gouvernement de réduire la pollution, de stimuler l'économie et de bâtir des collectivités plus saines, partout au pays.

« Les effets des changements climatiques se font sentir d'un bout à l'autre du pays, y compris dans la région de l'Atlantique, où la sécheresse et les forts vents perturbent les forêts. Notre gouvernement est donc fier d'aider l'Université du Nouveau-Brunswick à s'attaquer aux défis que les changements climatiques représentent pour les forêts de la province et à y chercher des solutions au profit de l'environnement et des collectivités locales. »

Matt DeCourcey

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le financement de Ressources naturelles Canada donnera à l'Université du Nouveau-Brunswick les moyens de réunir une équipe de spécialistes qui analyseront les impacts des changements climatiques sur les forêts et chercheront le meilleur moyen de s'y adapter pour garantir que nos forêts pourront continuer à fournir toute la panoplie de biens et de services écologiques dont dépend notre société. »

Van Lantz, Ph. D., professeur et doyen de la Faculté de foresterie et de gestion environnementale, Université du Nouveau-Brunswick

