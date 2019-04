Rencontres pancanadiennes au sujet de la Loi sur les langues officielles : Forum sur les langues officielles et la place du Canada dans le monde





L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a participé à un forum sur les langues officielles à Sherbrooke

OTTAWA, le 15 avril 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont une grande richesse pour le Canada. Cette année, la Loi sur les langues officielles a 50 ans. En plus de célébrer cet anniversaire tout au long de 2019, le gouvernement du Canada a entrepris un examen de la Loi pour veiller à ce qu'elle continue à répondre aux besoins des Canadiens d'aujourd'hui et de demain.

Dans le cadre d'une tournée pancanadienne, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, était de passage à Sherbrooke pour écouter des intervenants au forum sur le thème des langues officielles et de la place du Canada dans le monde.

Le français et l'anglais sont parmi les cinq langues les plus parlées dans le monde. Grâce à leur rayonnement sur la scène internationale, nos deux langues officielles contribuent à renforcer le leadership, le prestige et l'influence de la diplomatie canadienne dans le monde, en plus de permettre la diffusion de notre culture. La Loi sur les langues officielles joue un rôle clé dans le rayonnement de nos langues au Canada, mais qu'en est-il sur la scène internationale, dans les relations internationales ou le soutien à l'exportation de notre culture? Ces importantes questions étaient au coeur des discussions lors du forum d'aujourd'hui.

Ce forum réunissait divers intervenants des communautés francophones et anglophones. En raison de leur expérience sur le terrain et de leur engagement envers la vitalité de leur communauté, les participants avaient plusieurs idées et suggestions à communiquer aux élus.

Le forum de Sherbrooke s'inscrit parmi une série de rencontres dans plusieurs villes du pays visant à alimenter la réflexion de la ministre Joly sur les principaux enjeux et les orientations à prendre en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles.

La ministre invite les Canadiens et les Canadiennes à suivre les forums en ligne et à faire connaître leurs perceptions ou commentaires quant à la place du français et de l'anglais dans la société canadienne. Pour ce faire, ils peuvent consulter le site Web .

Citations

« Le premier ministre m'a mandaté de revoir la Loi sur les langues officielles afin qu'elle réponde aux besoins de la population canadienne au cours des décennies à venir. Le droit évolue pour refléter les transformations au sein de notre société. Par conséquent, il importe de se demander comment renforcer cette Loi si fondamentale pour notre pays, 50 ans après son adoption. Notre approche se base sur une sincère collaboration avec des intervenants clés et un dialogue ouvert. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé aux discussions sur les langues officielles et la place du Canada dans le monde, au forum de Sherbrooke. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Les faits en bref

En juin 2018, le gouvernement du Canada annonçait son intention de moderniser la Loi sur les langues officielles.

Dans le cadre de cet examen, le gouvernement du Canada entreprend des discussions nationales sur les thèmes suivants :

Les langues officielles et le Canada à l'ère numérique;

à l'ère numérique; La promotion de la culture et du bilinguisme;

Les institutions fédérales incarnant les langues officielles;

Les langues officielles et la place du Canada dans le monde;

dans le monde; La mobilisation, le développement et l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Cet exercice viendra compléter les consultations et examens déjà menés par d'autres instances dans les domaines de l'administration de la justice, de la langue de communication gouvernementale, de la langue de travail des fonctionnaires fédéraux, de la fonction du Commissariat aux langues officielles, de la promotion des langues officielles ou encore des débats et travaux parlementaires.

Liens connexes

Célébrons et modernisons la Loi sur les langues officielles

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :