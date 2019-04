Le rapport annuel d'EURid 2018 fait état d'une forte croissance dans six pays et d'initiatives majeures pour lutter contre les abus





EURid a publié aujourd'hui son rapport annuel, qui présente un aperçu des statistiques, des réalisations et des données financières pour 2018.

Les pays qui ont enregistré la plus forte croissance au niveau des enregistrements sont Chypre, le Portugal, la Roumanie et l'Irlande, mais aussi la Norvège (qui fait partie de l'EEE). En 2017 déjà, le Portugal avait connu la plus forte progression des enregistrements. Le partenariat entre EURid et l'IACC dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, le projet de réhabilitation de forage pour un meilleur accès à l'eau potable en Ouganda pour compenser les émissions de CO 2 de 2017, l'enregistrement SMEA confirmé jusqu'en 2021 et l'accord entre les institutions européennes concernant la nouvelle réglementation en matière de domaines de premier niveau .eu sont quelques-unes des réalisations de 2018.

Par rapport à 2017, le nombre d'enregistrements net total est passé de 3 815 055 à 3 684 750, soit une diminution de 130 305 , tandis que le nombre de noms de domaine signés par DNSSEC est passé de 443 600 à 513 324, ce qui représente une augmentation de 69 724 noms de domaine.

La baisse du nombre global d'enregistrements est due à une diminution du nombre de nouveaux enregistrements au Royaume-Uni (principalement en raison de la décision du pays de quitter l'Union européenne. Il est ainsi passé, en l'espace d'un an, de la quatrième à la sixième place sur le marché .eu) et aux efforts déployés par EURid pour créer un espace .eu fiable et sécurisé, ce qui a entraîné la suspension de 35 000 noms de domaine au second semestre de 2018.

Vous trouverez de plus amples informations dans le rapport annuel 2018 d'EURid.

À propos d'EURid

EURid est une organisation à but non lucratif qui s'est vu confier la gestion des domaines de premier niveau .eu et .??. à la suite d'un processus d'appel d'offre et d'une nomination par la Commission Européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités et fournit une assistance dans les 24 langues officielles de l'UE.

Dans le cadre de son engagement continu en matière de sécurité des données, EURid est certifié pour la norme de sécurité ISO27001 depuis 2013. EURid est également enregistrée par le Système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne (SMEA), qui témoigne de son engagement environnemental. Plus d'informations sur : www.eurid.eu.

