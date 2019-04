110 ans d'action pour l'économie du Québec





QUÉBEC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Il y a 110 ans aujourd'hui, le 15 avril 1909, treize chambres de commerce québécoises fondaient la Fédération des chambres de commerce de la province de Québec, devenue la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Les entrepreneurs qui ont fondé la FCCQ souhaitaient « (...) augmenter l'efficacité et l'utilité des différentes chambres de commerce et d'autres associations (...) » et « (...) assurer l'unité d'action en ce qui regarde les usages du commerce, les droits de douane et les lois les concernant (...) », peut-on lire dans un extrait du procès-verbal de l'assemblée de constitution de la Fédération, tenue à Montréal les 14 et 15 avril 1909. « Si notre mission a évolué au fil des années, nos membres sont animés de la même vision, soit de favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel », rappelle Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Des dossiers de main-d'oeuvre à la promotion de l'innovation, la FCCQ et ses comités de travail posent un regard prospectif sur l'évolution de l'économie québécoise et interviennent afin de faire valoir les intérêts des membres corporatifs et ceux de son réseau de plus de 130 chambres de commerce, constituant ainsi une force active de promotion du développement économique. La FCCQ et ses membres sont ainsi des partenaires de changement et ce, dans toutes les régions du Québec.

« Avec notre plan de développement économique Accélérer le rythme : six clés pour une richesse durable, nous proposons des moyens de favoriser une croissance économique représentative de l'immense potentiel du Québec », explique Stéphane Forget. « Que ce soit en commission parlementaire ou par le biais d'un de nos programmes, comme les Corridors de commerce COREX ou Un emploi en sol québécois, nos interventions ont ultimement pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'environnement économique et donc à la croissance et au dynamisme de l'économie de toutes les régions du Québec. »

Alors que l'organisation s'apprête à souligner l'excellence des entreprises d'ici, avec le gala du plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades, le 29 avril prochain, l'équipe de la FCCQ prépare déjà la 40e édition de ce concours. « Le gala du 40e anniversaire du concours Les Mercuriades en 2020 viendra conclure, à quelques jours près, notre 110e année d'existence. Pour souligner cet anniversaire, que peu d'organisations atteignent, nous avons choisi de laisser parler nos actions, nos programmes et nos interventions. Les réalisations de la FCCQ pour ses membres sont, après tout, sa meilleure marque de commerce, car nous travaillons ensemble à créer un environnement favorable au développement de l'ensemble des secteurs d'activité, partout sur le territoire québécois », conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :