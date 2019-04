«?Des gestes qui parlent?» - Ostéopathie Québec lève le voile sur le thème de sa campagne annuelle de sensibilisation





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine internationale de l'ostéopathie qui se déroule du 14 au 20 avril 2019, Ostéopathie Québec, la plus importante association d'ostéopathes au Québec et au Canada, lance sa campagne de sensibilisation annuelle sous le thème «?Des gestes qui parlent?».

«?Les ostéopathes sont un maillon important dans l'offre des soins de santé au Québec. C'est pourquoi nous profitons de la Semaine internationale de l'ostéopathie pour rappeler que nos membres font une réelle différence dans la vie de milliers de personnes chaque année. En travaillant en complémentarité avec l'ensemble des intervenants du système de santé, les ostéopathes posent des gestes significatifs qui font du bien?», déclare Marc Gauthier, le président d'Ostéopathie Québec.

Le thème de cette année «?Des gestes qui parlent?» rappelle qu'au coeur de la pratique professionnelle des ostéopathes, il y a des mains qui soulagent les personnes et améliorent leur quotidien. Pour l'occasion, une capsule vidéo d'une trentaine de secondes mettant en lumière les ostéopathes et leur impact dans la vie de milliers de Québécois et de Québécoises sera dévoilée cette semaine et mise en ligne sur les différentes plateformes Web et des médias sociaux. Cette capsule animée au design unique permet de mettre en image la pratique de l'ostéopathie et de démontrer qu'il s'agit d'une profession qui fait du bien et qui s'adresse à tous.

Création de l'Ordre des ostéopathes

Il y a maintenant plus de 5 ans qu'Ostéopathie Québec a entamé le processus visant la création d'un ordre professionnel des ostéopathes. À cette fin, Ostéopathie Québec travaille étroitement avec l'Office des professions du Québec (OPQ) et les partenaires au dossier afin de créer l'Ordre des ostéopathes. La profession d'ostéopathe étant désormais largement répandue au Québec, les démarches d'Ostéopathie Québec visent à encadrer légalement la profession d'ostéopathe afin d'assurer la protection du public.

«?En constante progression au Québec, ce sont plus de deux millions de consultations ostéopathiques qui sont effectuées annuellement seulement par les membres d'Ostéopathie Québec. La création d'un ordre professionnel de l'ostéopathie est nécessaire afin de nous assurer de la qualité des services rendus et donc d'une meilleure protection du public. Nous avons bon espoir que des avancées significatives dans ce dossier auront lieu au cours des prochains mois?», a indiqué M. Gauthier.

Présente depuis plus de 35 ans au Québec, l'ostéopathie est déjà réglementée dans 17 pays du monde. On peut par exemple citer la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la France, la Suisse et l'Australie. Soulignons que rien qu'en 2018, trois nouveaux pays ont réglementé cette profession : le Luxembourg, le Danemark et la Russie.

À propos d'Ostéopathie Québec

Ostéopathie Québec est l'association regroupant le plus grand nombre d'ostéopathes au Québec et au Canada. Elle comprend plus de 1?500 membres. L'association vise trois objectifs : attester de la formation des ostéopathes membres, informer et protéger la population québécoise?et offrir des services professionnels à ses membres.

