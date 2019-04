Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019 - L'industrie aérospatiale québécoise réaffirme son leadership mondial





Près de 2 300 professionnels de l'aérospatiale, dirigeants de PME québécoises et de grands donneurs d'ordre mondiaux au rendez-vous

MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a marqué aujourd'hui le coup d'envoi de la Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019. Près de 2 300 représentants de l'aérospatiale canadienne et internationale ainsi que des gouvernements participeront à cet événement d'envergure qui se déroule du 15 au 18 avril 2019, au Palais des congrès de Montréal.

ÉVÉNEMENT D'OUVERTURE - Le Séminaire défense et véhicules aériens autonomes

Le Séminaire sur la défense et les véhicules aériens autonomes - qui se déroule aujourd'hui lundi - vise à dresser un aperçu des grands projets d'approvisionnement de l'Aviation royale canadienne au cours des prochaines années et des enjeux en matière de technologie de rupture et de cybersécurité. Il permet également de présenter les dernières tendances en matière de véhicules aériens autonomes.

«?Les marchés canadiens de la défense représentent une occasion unique pour les entreprises québécoises de l'aérospatiale de diversifier leurs activités et de participer au réseau mondial d'innovation, en plus d'établir des partenariats technologiques et commerciaux avec des entreprises internationales ou d'ailleurs au Canada?» explique le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

«?Pour une première fois cette année, un volet sur les véhicules aériens autonomes a été ajouté à l'événement. Ce nouveau secteur en pleine expansion renferme de nombreuses possibilités pour nos entreprises?» ajoute Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, ouvrira la Semaine internationale de l'aérospatiale.

Également, le Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale du Canada, Serge Cormier, prononcera Le mot d'ouverture de l'événement du lundi. Dans le cadre de son allocution, Serge Cormier présentera le rôle de l'industrie canadienne et québécoise dans la réalisation des grands programmes d'acquisition du Ministère de la Défense nationale. Tout au cours de la journée, les dirigeants du secteur de la défense auront l'occasion de participer à plusieurs ateliers et conférences.

La Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019

Cet événement d'envergure propose une riche programmation, notamment le Séminaire sur la défense et les véhicules aériens autonomes, le Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement (organisé en partenariat stratégique avec la supergrappe SCALE AI) et Aéromart Montréal. Au-delà de 80 conférenciers et chefs de file de l'aérospatiale - notamment, Airbus, Amazon, Bell Helicopter Textron Canada, Bombardier, CAE, Centech, Google, le CNRC, Kuehne + Nagel, IVADO, IVADO Labs, L-3 MAS, Marinvent, Microsoft, Port de Montréal, Pratt & Whitney Canada, Stelia Aéronautique et Technologie M1 Composites - profiteront de cette tribune unique afin de discuter des perspectives d'avenir et des enjeux de l'industrie, etc.

«?L'industrie aérospatiale est en pleine effervescence. Les grands avionneurs prévoient doubler la flotte mondiale d'avions de ligne d'ici 20 ans. Cette forte croissance à long terme sera profitable à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Les grands donneurs d'ordre et les PME du secteur travaillent ensemble afin de réaliser la transition vers l'Industrie 4.0 et le virage numérique afin de tirer parti des nombreuses occasions d'affaires et d'accélérer la croissance de notre secteur?», souligne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

La Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019 est organisée en collaboration avec le Conseil national de recherches Canada et Norton Rose Fulbright. Airbus et Bombardier agissent cette année à titre de Grands partenaires du Séminaire défense et véhicules aériens autonomes.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

