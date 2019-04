Neptune élargit son offre de solutions clé en main aux États-Unis pour inclure des ingrédients de chanvre





LAVAL, QC, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. («Neptune» ou «la Société») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) est heureuse d'annoncer que sa division de Solutions a commencé à offrir des solutions de développement de produits clés en main contenant des ingrédients dérivés du chanvre à ses clients entreprises situés aux États-Unis. Une chaîne d'approvisionnement basée aux États-Unis composée de producteurs d'extrait de chanvre autorisés a été créée et les commandes initiales reçues sont en cours de traitement.

Neptune jouit d'une expérience de longue date dans la gestion de solutions de développement de produits clés en main personnalisées et en marque blanche comprenant un large éventail de produits, dont des gélules, des liquides, des produits topiques, des émulsions et des poudres hydrodispersibles. Des ingrédients et des produits de marque qui ont contribué au succès de Neptune, tels que les formulations MaxSimil® et ECSentialsMD, pourraient potentiellement aussi être utilisés dans des combinaisons uniques avec des ingrédients de chanvre, particulièrement à mesure que le cadre réglementaire américain concernant les extraits de chanvre et le cannabidiol (CBD) évoluera.

«Le marché américain du chanvre se développe rapidement et représente une opportunité importante pour le secteur des produits de consommation. Neptune offre maintenant des produits et services aux marques américaines souhaitant créer un portefeuille unique avec des produits à base de chanvre fabriqués exclusivement aux États-Unis pour les États-Unis », a déclaré Jim Hamilton, président et chef de la direction de Neptune.

L'adoption du Farm Bill en 2018 et la reconnaissance simultanée par la Food and Drug Administration (FDA) du statut généralement reconnu comme sûr (Generally Recognized As Safe, GRAS) de trois ingrédients dérivés de graines de chanvre ont largement alimenté la demande déjà élevée des consommateurs pour les produits à base de chanvre et plus particulièrement les extraits de chanvre. Bien que la FDA américaine réfléchisse actuellement à la manière dont les produits de consommation contenant du CBD dérivé du chanvre seront réglementés et que le département américain de l'Agriculture (USDA) soit en train d'élaborer la réglementation régissant la production de chanvre aux États-Unis, de nombreuses entreprises initient des stratégies de développement de produits afin de répondre à la demande pour ces produits lorsque les organismes de réglementation auront clairement établi leur chemin vers la commercialisation. Neptune a l'intention d'exercer ses activités dans le respect des lois américaines et fédérales applicables.

«L'avantage de Neptune réside dans la force de sa chaîne d'approvisionnement et de ses systèmes qualité stricts. Nos alignements stratégiques avec d'importants fournisseurs de chanvre, combinés à notre expertise scientifique et technique, nous permettent d'offrir à nos clients américains un large éventail de produits et de services qui permettront de répondre aux demandes des consommateurs », a ajouté M. Hamilton.

Pour plus d'informations sur le portefeuille de produits et services américain de Neptune, veuillez écrire à info@neptunecorp.com.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec, Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien et mondial du cannabis. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, les lecteurs doivent considérer que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis dans le marché légal du cannabis.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

