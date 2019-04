Saputo conclut l'acquisition de Dairy Crest Group plc, une société laitière du Royaume-Uni





MONTRÉAL, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou la « Société ») (TSX : SAP) a conclu aujourd'hui la transaction annoncée le 22 février 2019 et acquis Dairy Crest Group plc (« Dairy Crest »), une société laitière du Royaume-Uni.

Saputo a acquis toutes les actions ordinaires émises du capital de Dairy Crest moyennant 6,20 £ par action ordinaire (le « prix d'achat »), évaluant la valeur du capital-actions de Dairy Crest à environ 975 millions de livres (environ 1,7 milliard de dollars canadiens). Le prix d'achat, payable en espèces, a été financé au moyen d'un nouveau prêt à terme bancaire (la « facilité de crédit »). La transaction a été mise en oeuvre au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Companies Act 2006 du Royaume-Uni.

Dairy Crest est une importante société laitière qui fabrique et met en marché du fromage, du beurre, de la tartinade et de l'huile de grandes marques britanniques, comme Cathedral City, Clover, Country Life et Frylight, ainsi que des ingrédients laitiers à valeur ajoutée. Dairy Crest compte environ 1 100 employés dans sept établissements à travers le Royaume-Uni.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, Dairy Crest a enregistré des revenus d'environ 456,8 millions de livres (environ 795,8 millions de dollars canadiens) et son bénéfice après impôt s'est élevé à environ 149,5 millions de livres (environ 260,4 millions de dollars canadiens), y compris des éléments exceptionnels représentant environ 98,9 millions de livres (environ 172,3 millions de dollars canadiens). Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2018, Dairy Crest a enregistré des revenus d'environ 224,9 millions de livres (environ 391,8 millions de dollars canadiens) et son bénéfice après impôt s'est établi à environ 14,5 millions de livres (environ 25,3 millions de dollars canadiens), y compris des éléments exceptionnels représentant environ (4,0) millions de livres (environ (7,0) millions de dollars canadiens).

Cette acquisition permet à Saputo d'étendre sa présence internationale et de pénétrer le marché britannique en acquérant et en investissant dans un acteur bien établi et prospère de l'industrie qui possède une solide base d'actifs et une équipe de direction chevronnée. Dairy Crest est une plateforme attrayante qui s'inscrit dans la stratégie de croissance de Saputo.

Lazard a agi à titre de conseiller financier de Saputo. Ses conseillers juridiques étaient Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. Banque Nationale Marchés financiers et BMO Marchés des capitaux étaient les cochefs de file et coteneurs de livre de la facilité de crédit.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Cathedral City, Clover, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina, Milk2Go/Lait's Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

