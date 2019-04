La Financière Power annonce les résultats provisoires de l'offre publique de rachat importante





Les lecteurs sont priés de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » à la fin du présent communiqué. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Corporation Financière Power (la « Société » ou « CFP ») (TSX: PWF) a annoncé aujourd'hui les résultats provisoires de son offre publique de rachat importante (l'« offre de CFP ») visant le rachat aux fins d'annulation de jusqu'à 1,65 G$ de ses actions ordinaires (les « actions »). L'offre de CFP expirait à 11 h le 13 avril 2019.

Great-West Lifeco Inc. (« Great-West ») (TSX : GWO), une filiale de la Société, a annoncé aujourd'hui les résultats provisoires de sa propre offre publique de rachat importante (l'« offre de Great-West ») aux termes de laquelle Great-West prévoit prendre livraison d'environ 59,7 millions d'actions ordinaires de Great-West (les « actions de Great-West ») (y compris les actions de Great-West déposées au moyen d'un avis de livraison garantie) et les racheter aux fins d'annulation au prix de rachat de 33,50 $ par action de Great-West. Les actions de Great-West qui devraient être rachetées dans le cadre de l'offre de Great-West représentent, sur une base non diluée, environ 6,0 % des actions de Great-West qui étaient émises et en circulation au moment où l'offre de Great-West a été annoncée. Après la réalisation de l'offre de Great-West, environ 928,7 millions d'actions de Great-West devraient être émises et en circulation.

CFP a déposé une partie importante de ses actions de Great-West de manière proportionnelle et toutes les actions de Great-West déposées restantes de manière non proportionnelle. La participation de CFP dans Great-West devrait diminuer, passant d'environ 67,8 % à environ 66,8 % après la réalisation de l'offre de Great-West. CFP prévoit affecter le produit qu'elle reçoit de sa participation à l'offre de Great-West au financement de l'offre de CFP.

La Financière Power a annoncé aujourd'hui que, conformément aux modalités et aux conditions de l'offre de CFP et compte tenu du décompte provisoire effectué par Société de fiducie Computershare du Canada, à titre de dépositaire dans le cadre de l'offre de CFP, des quelque 484,1 millions d'actions déposées dans le cadre de l'offre de CFP (y compris celles déposées par des actionnaires ayant déposé de manière proportionnelle), la Société prévoit prendre livraison d'environ 50,0 millions d'actions (y compris les actions déposées au moyen d'avis de livraison garantie) et les racheter aux fins d'annulation au prix de rachat de 33,00 $ par action. Les actions qui devraient être rachetées dans le cadre de l'offre de CFP représentent, sur une base non diluée, environ 7,0 % des actions qui étaient émises et en circulation au moment où l'offre de CFP a été annoncée. Après la réalisation de l'offre de CFP, environ 664,1 millions d'actions devraient être émises et en circulation.

Puisque l'offre de CFP a fait l'objet d'une souscription excédentaire, les actionnaires qui ont fait des dépôts à l'enchère à 33,00 $ ou moins et des dépôts au prix de rachat devraient voir environ 99 % du nombre maximal de leurs actions pouvant faire l'objet d'une prise de livraison rachetées par la Société, sauf les actionnaires qui ont déposé des « lots irréguliers », qui ne sont pas soumis au calcul proportionnel. Les actionnaires qui ont fait des dépôts à l'enchère à un prix supérieur à 33,00 $ ne devraient voir aucune de leurs actions faire l'objet d'une prise de livraison et d'un rachat par la Société.

« Nous sommes très heureux d'avoir soutenu Great-West Lifeco Inc. dans la réalisation réussie de son offre publique de rachat importante, qui a été annoncée plus tôt ce matin. CFP a également réalisé son offre publique de rachat importante, ce qui permettra de rembourser du capital à nos actionnaires tout en maintenant la solide situation de capital de la Financière Power afin de financer des occasions de croissance futures », a déclaré Jeffrey Orr, président et chef de la direction de la Société.

L'actionnaire principal de la Société, Power Corporation du Canada (« Power Corporation ») a déposé une partie importante de ses actions de manière proportionnelle et toutes les actions déposées restantes de manière non proportionnelle. Par conséquent, la participation de Power Corporation dans la Société devrait diminuer, passant d'environ 65,5 % à environ 64,1 % après la réalisation de l'offre de CFP.

Des renseignements complets sur l'offre de CFP figurent dans l'offre de rachat et note d'information relative à l'offre publique de rachat datée du 8 mars 2019, ainsi que dans la lettre d'envoi et l'avis de livraison garanti connexes, dont des exemplaires ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes et peuvent être consultés sans frais sur SEDAR au www.sedar.com, et sur le site Web de la Société au www.PowerFinancial.com.

Le nombre d'actions qui seront rachetées dans le cadre de l'offre de CFP et le prix de rachat par action sont provisoires. Ces données seront vérifiées par le dépositaire et s'appuient sur l'hypothèse que toutes les actions déposées au moyen d'avis de livraison garantis seront livrées au cours de la période de règlement de deux jours de bourse. La Société annoncera les résultats finaux le jour où les actions feront l'objet de la prise de livraison.

Le présent communiqué est diffusé à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions.

À propos de la Financière Power

La Corporation Financière Power est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations essentiellement dans le secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle détient également des participations importantes dans des sociétés industrielles et de services d'envergure mondiale établies en Europe. La Corporation Financière Power est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerFinancial.com.

Déclarations prospectives

Certains énoncés dans le présent communiqué, autres que les énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives qui s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société. Les déclarations prospectives sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature portent notamment sur la taille de l'offre de Great-West et de l'offre de CFP, sur le prix de rachat par action dans le cadre de l'offre de Great-West et de l'offre de CFP, sur le nombre prévu d'actions de Great-West et d'actions en circulation après l'offre de Great-West et l'offre de CFP, respectivement, ainsi que sur l'emploi prévu du produit provenant de la participation de CFP à l'offre de Great-West, la participation prévue de CFP dans Great-West après l'offre de Great-West et la participation prévue de Power Corporation dans la Société après l'offre de CFP.

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment les risques que l'offre de Great-West et/ou l'offre de CFP ne se réalisent pas au moment et selon les modalités prévus, ou qu'elles ne se réalisent pas du tout, et la capacité de la Société et de ses filiales à anticiper et à gérer les risques.

Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue, ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment qu'on ne s'attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence importante sur la Société et ses filiales. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes liés aux activités de la Société, et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans ses documents d'information, y compris son plus récent rapport de gestion et sa plus récente notice annuelle, déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

