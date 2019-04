/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Uniboard Canada/





MONT-LAURIER, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le député fédéral de Laurentides-Labelle, M. David Graham, au nom du ministre de Ressources naturelles Canadan, l'honorable Amarjeet Sohi, et du ministre responsable de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, annonceront un appui financier important à l'entreprise Uniboard Canada inc..

Après la conférence de presse, les médias pourront prendre part à une visite accompagnée de l'usine.

Date : Le lundi 15 avril 2019



Heure : 11 h



Endroit : Uniboard Canada inc.

Usine de Mont-Laurier

845, rue Jean-Baptiste-Reid

Mont-Laurier (Québec) J9L 3W3

Sources:

Véronique Boulanger

Attachée de presse Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Tél. : 581 989-1429 Relations avec les médias Développement économique Canada pour les régions du Québec Tél. : 514 283-7443 Courriel : dec.media.ced@canada.ca Relations avec les médias Ressources naturelles Canada

Ottawa

343-292-6100

NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca

