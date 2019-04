Dépassés et intimidés : De nombreux Québécois affirment être anxieux à l'idée d'investir par eux-mêmes





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW/ - Nous vivons dans un monde numérique, mais selon un récent sondage de la TD, de nombreux Québécois sont réticents à investir en ligne de façon autonome. Seulement 7 % des répondants se sentent tout à fait à l'aise d'investir par eux-mêmes, et à peine 12 % des Québécois sont présentement investisseurs autonomes, même si plus de la moitié des Québécois disent qu'ils aimeraient être capables de gérer eux-mêmes leurs placements en ligne.

Le sondage révèle aussi que de nombreux Québécois ressentent un haut niveau d'anxiété quand il est question de placements; ils affirment que l'idée les rend nerveux et les fait se sentir dépassés et intimidés. Il y a aussi une grande méconnaissance des façons d'investir ou de négocier en ligne, ou des endroits où trouver des ressources éducatives.

« La plupart des gens ont des objectifs financiers et souhaiteraient investir, mais très peu semblent avoir entièrement confiance en leur capacité à le faire, explique Frédéric Guay, directeur de comptes, Placement directs TD. Notre recherche a révélé que près de 40 % des gens qui ne se sentent pas en confiance n'ont jamais cherché de ressources pour se renseigner sur les finances personnelles ou les placements. »

M. Guay explique que l'établissement d'objectifs est une première étape importante pour que les gens acquièrent la confiance nécessaire pour investir en ligne. Cela fait un lien entre le succès financier et les aspirations personnelles et de style de vie ancrées dans la réalité, et guide les clients afin qu'ils ajustent leur approche de placement pour pouvoir réaliser les objectifs qu'ils tentent d'atteindre. « Bien des investisseurs n'ont pas cette vision claire et, par conséquent, se sentent incertains face à leur avenir financier », ajoute-t-il.

Quand on leur a demandé les raisons pour lesquelles ils investissent, les participants au sondage ont d'abord répondu la retraite (59 %), suivie par les vacances (32 %), l'achat d'une nouvelle propriété (31 %) et l'achat d'une nouvelle voiture (22 %). La rénovation de sa propriété (20 %) et l'épargne pour des études (17 %) étaient aussi mentionnées comme objectifs financiers importants.

Afin d'aider les Québécois à adopter une approche plus confiante à l'égard de l'épargne et des placements, Placements directs TD a créé AppuiObjectifsMC, un outil de planification financière en ligne interactif et gratuit. L'outil est intégré à CourtierWeb et aide les clients à développer leur confiance financière en offrant une option d'établissement et de suivi des objectifs, ainsi que d'autres outils éducatifs pertinents.

« Grâce à sa conception novatrice, AppuiObjectifs Placements directs est extrêmement accessible et facile à utiliser, et peut aider les investisseurs de tous les niveaux à gagner en confiance dans la gestion de leurs finances et la planification de leur avenir, affirme Frédéric Guay. De plus, c'est un outil qui leur permet de faire évoluer leur plan au fil du temps, à mesure que leur situation financière et leurs besoins changent. »

M. Guay ajoute que s'informer sur les placements et sur les marchés est la première étape pour les clients qui souhaitent gagner de la confiance pour prendre en main leur avenir financier. En outre, les gens peuvent bâtir leur confiance comme investisseur autonome et apprendre à leur propre rythme, chez eux, à l'aide des multiples ressources en ligne gratuites offertes par la TD. Par exemple, les ressources à l'intention des investisseurs offertes gratuitement par Placements directs TD forment l'un des plus grands répertoires du genre au Canada et comprennent des vidéos, des classes de maître en ligne, des webinaires en direct et des rapports.

Quelles que soient vos connaissances financières, la TD offre les conseils suivants pour vous aider à investir avec plus de confiance :

Établissez des objectifs : Il est judicieux d'investir pour plusieurs raisons, que ce soit à court terme (comme pour des vacances, des meubles pour votre maison ou une nouvelle voiture) ou à long terme (comme pour des études et de la formation, le démarrage d'une entreprise ou une retraite confortable). À mesure que vos finances et vos besoins changent, vos objectifs peuvent aussi changer. Choisissez votre échéancier : Faites-le en même temps que vous établissez vos objectifs. Réfléchir au moment où vous aimeriez utiliser l'argent que vous avez investi vous aidera à faire un plan pour le montant à investir et les types de placements dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs. N'importe quel montant fera l'affaire : Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir. Près de 33 % des Québécois croient qu'il faut avoir plus de 1 000 $ pour commencer, alors qu'investir même de petits montants peut rapporter gros avec le temps. Commencez tôt : On n'est jamais trop jeune pour avoir des objectifs financiers ou pour commencer à investir afin de les atteindre. Ne faites pas comme les deux tiers des Québécois qui regrettent de ne pas avoir commencé à investir à un plus jeune âge. N'arrêtez pas : Les gens investissent pour toutes sortes de raisons, et à toutes les étapes de leur vie. Même si vous investissez pour profiter d'une retraite confortable, vous aurez quand même besoin d'argent pour réaliser vos projets et payer vos achats après que vous aurez arrêté de travailler. Une stratégie de placement à long terme peut vous y aider. Renseignez-vous : Profitez de ressources éducatives en ligne gratuites pour vous renseigner sur l'épargne, les placements et la planification afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Selon les statistiques, les gens qui s'informent activement sont plus susceptibles d'établir des objectifs financiers et de respecter leur plan financier.

