/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains annoncera un investissement majeur dans l'innovation des entreprises/





RICHMOND HILL, ON, le 12 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et Majid Jowhari, député de Richmond Hill, visiteront l'entreprise Hibar Systems Limited pour souligner l'innovation canadienne au pays et faire une annonce de financement national par l'entremise du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC).

Après l'annonce, le ministre Bains répondra aux questions des médias.

Date : Lundi 15 avril 2019



Heure : 10 h 45



Lieu : Hibar Systems Limited

30, rue Pollard

Richmond Hill, Ontario

Twitter : @cnrc_nrc

Instagram : @nrc_cnrc

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :