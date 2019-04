Un Québécois sur dix a sauté un repas, à défaut de pouvoir s'acheter à manger





Catelli lance la campagne Vraie Vie Vrais Dons visant à révéler le véritable visage de l'insécurité alimentaire au Canada

MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Difficile à croire, mais la majorité (50,3 %) des 1,9 million de demandes d'aide alimentaires au Québec proviennent de ménages constitués de personnes vivant seules ou qui élèvent des enfants seuls.i Dans le cadre de son engagement à combattre l'insécurité alimentaire, les pâtes Catelli a commandé un sondage afin de prendre le pouls sur les utilisateurs de banques alimentaires, les perceptions sur leur utilisation, ainsi que les difficultés rencontrées par les adultes vivant seuls.

«?Les 16 banques alimentaires que nous soutenons cette année font un travail incroyable dans leurs communautés pour lutter contre la crise alimentaire au Canada?», a déclaré Alistair Senn, gestionnaire de marque chez Catelli. «?L'insécurité alimentaire ne fait pas de discrimination. Les besoins au printemps et en été sont élevés, raison pour laquelle Catelli s'est engagée à donner un million de portions de pâtes à nos partenaires de la banque alimentaire.?»

Les pâtes nourrissantes constituent l'un des 10 items dont les banques alimentaires ont besoin, grâce à leur apport nutritif de glucides complexes, en plus de plaire aux gens de divers milieux culturels.

« Tous les mois, plus de 500 000 personnes ont faim au Québec. Merci à Catelli de prendre l'initiative de rassembler nos collectivités afin de recueillir de la nourriture saine pour les Moisson de notre réseau (centres régionaux de tri et de redistribution des denrées desservant près de 1 200 organismes) et pour les familles dans le besoin, » a déclaré Annie Gauvin, directrice générale chez Les Banques alimentaires du Québec.

La crise de la faim au Québec persiste et un nombre surprenant de Québécois admettent avoir sauté un repas au cours de la dernière année seulement, à défaut de pouvoir s'acheter quelque chose à manger.

L'étude pour le programme Vraie Vie Vrais Dons de Catelli a permis de nous éclairer sur la dure réalité avec laquelle de nombreux Québécois luttent pour survivre.

Le sondage Catelli a révélé que:

Un Québécois sur cinq (20 %) a admis avoir eu recours à une banque alimentaire au moins une fois au cours de sa vie.

a admis avoir eu recours à une banque alimentaire au moins une fois au cours de sa vie. Si la majorité des Québécois (87 %) se réjouit de manger avec parents et amis, plus de la moitié (55 %) admet se tourner vers de la nourriture plus facile et moins santé lorsqu'ils sont seuls.

se réjouit de manger avec parents et amis, admet se tourner vers de la nourriture plus facile et moins santé lorsqu'ils sont seuls. Près des deux-tiers de Québécois (60 %) croient que les familles constituent la majorité des utilisateurs des banques alimentaires.

croient que les familles constituent la majorité des utilisateurs des banques alimentaires. Au cours des 12 derniers mois, un Québécois sur dix (10 %) a sauté un repas, à défaut de pouvoir s'acheter quelque chose.

La réalité croissante de n'avoir personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide

La notion de solitude parmi les utilisateurs des banques alimentaires du Québec est une dure réalité pour 250,000 Québécois vivant seulsii. Bien que 76 % des Québécois admettent qu'ils s'impliqueraient si une personne de leur entourage n'avait pas les moyens de se nourrir elle-même ou de nourrir ses enfants, près du quart (25 %) affirment que s'ils avaient besoin d'aide, ils ne pensent pas pouvoir se tourner vers leur famille ou leurs amis. Ce résultat démontre que les Québécois sont désireux d'aider leurs voisins, mais la stigmatisation qui entoure l'insécurité alimentaire peut empêcher les gens de se porter volontaires.

Qu'il s'agisse de parents seuls ou d'adultes tentant de joindre les deux bouts, en passant par les personnes âgées ayant un revenu en déclin, les utilisateurs de banques alimentaires proviennent de tous les milieux et plusieurs n'avaient aucun problème à se nourrir. En fait, les banques alimentaires voient de plus en plus ceux qui occupent un emploi, qui ont fait des études postsecondaires ou qui sont hautement qualifiés dans leur domaine, se tourner vers elles pour obtenir de l'aide.

L'engagement de Catelli dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada

Ignorer la crise alimentaire au Québec ne la fera pas disparaître. C'est pourquoi, pour la 11e année, Catelli a promis de donner un million de portions de pâtes à ceux qui en ont besoin. Neuf millions de portions ont déjà été données depuis le début du programme en 2009.

Pour chaque boîte de pâtes Catelli achetée entre le 15 avril et le 31 mai 2019, Catelli donnera une portion de pâtes aux banques alimentaires à travers le pays.

Des dons de pâtes seront versés aux partenaires de longue date des banques alimentaires locales de Catelli : Calgary Food Bank, Edmonton's Food Bank, FEED Nova Scotia, The Food Bank of Waterloo Region, Greater Vancouver Food Bank Society, Greener Village Community Food Centre, Hamilton Food Share, London and Area Food Bank, Moisson Montréal, Moisson Québec, North York Harvest Food Bank, Ottawa Food Bank, Project Share, Regina & District Food Bank Inc., Saskatoon Food Bank & Resource Centre and Winnipeg Harvest.

Découvrez comment les gens peuvent aider à faire une différence en visitant Catelli.ca/VraieVieVraisDons et suivez le mot-clic #VraieVieVraisDons sur les médias sociaux.

À propos de Catelli Foods Corporation

Catelli® Foods Corporation est le plus important distributeur de pâtes et le deuxième plus important distributeur de riz au Canada. L'entreprise a été fondée à Montréal, au Québec, en 1867 par Carlo Onorato Catelli, un immigrant italien qui a lancé l'entreprise en fabriquant à la main des macaronis et des vermicelles. Aujourd'hui, 152 ans plus tard, les pâtes Catelli® sont classées au premier rang des marques de pâtes au Canada et sont le chef de file du segment des pâtes santé et bien-être, tandis que la marque Minute Rice® de Catelli est le chef de file du segment du riz instantané. L'entreprise s'est développée pour inclure d'autres marques de pâtes et de sauces bien connues telles que Lancia®, No Yolks®, Olivieri®, Splendor®, Giovani Panzani®, Healthy Harvest® et Ronzoni®. Ayant son siège social à Montréal, au Québec, Catelli fait partie d'Ebro Foods, S.A. group, chef de file du secteur de la transformation alimentaire en Espagne. Il est le plus grand négociant en riz au monde et le deuxième plus important producteur de pâtes.

À propos du sondage

Un sondage en ligne auprès de 1539 Canadiens a été mené du 8 au 11 mars 2019 à l'aide du panel en ligne de Léger. La marge d'erreur pour cette étude était de +/- 2,5 % sur 20.

____________________________

i BILAN-FAIM Québec 2018 (n.d.). Retrieved March 27, 2019, from https://www.banquesalimentaires.org/wp-content/uploads/2019/02/Bilan-Faim-2018-LesBAQ.pdf

ii BILAN-FAIM Québec 2018 (n.d.). Retrieved March 27, 2019, from https://www.banquesalimentaires.org/wp-content/uploads/2019/02/Bilan-Faim-2018-LesBAQ.pdf

SOURCE Catelli

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 07:02 et diffusé par :