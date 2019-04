Terranueva sécurise une option pour 280 000 pi² afin de poursuivre ses plans d'expansion à L'Assomption





MONTRÉAL, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'à la suite de l'octroi des licences de culture, transformation et vente (médical) émises par Santé Canada le 22 février dernier, la Société a poursuivi son plan de développement en sécurisant des options d'achat contingentes sur une superficie de plus de 280 000 pi² contigus à son usine à la fine pointe de la technologie située à L'Assomption au Québec (les « Options »). C'est donc dire que la Société dispose de plus de 410 000 pi² dans la cadre de ses activités.



Grâce à ces Options, Terranueva sera en mesure d'optimiser sa production future et de lui procurer d'intéressantes synergies opérationnelles. La Société estime qu'à terme et sous réserve de l'exercice des Options, elle pourra ajouter environ 32 tonnes métrique de cannabis médical et récréatif par an à sa production totale.

Par ailleurs, Terranueva a amorcé la production de cannabis à son usine de L'Assomption au Québec. De plus, tel qu'annoncé le 25 février dernier, Terranueva est bien engagé dans la réalisation de la phase 2 de son plan d'affaires qui consiste à concevoir et construire les premières unités de production modulaires sur son terrain de 130 000 pi². Le début de la construction des deux premières unités de production modulaires est prévu pour cet été.

« Maintenant que nous avons amorcé la culture de souche hybride à notre entière satisfaction et que nous avons conclu notre appel d'offre pour la construction de nos premières unité modulaire, il était temps d'optimiser la superficie foncière qui nous permettra de prendre toute l'expansion nécessaires à nos activités au cours des prochaines années. » a déclaré Pierre Ayotte, Chef de la direction de Terranueva.

Terranueva prévoit générer des revenus au cours de l'année 2019. Le plan de développement de l'entreprise vise à multiplier ces revenus rapidement en ajoutant des unités de production modulaire au cours des trois prochaines années.

A PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s'appuie sur la recherche et développement et l'efficience opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l'industrie émergente du cannabis. Nous visons à fournir aux marchés canadien et international du cannabis médicinal et récréatif de première qualité.

Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission. Opérant à l'Assomption (Québec), sa mission est de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes d'efficacité, de qualité et de stabilité. Pour atteindre son objectif, Terranueva Pharma met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

