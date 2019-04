/R E P R I S E -- Avis aux médias - Situation désastreuse aux CHSLD des Basques et du Bas-Saint-Laurent : pénurie de personnel et heures supplémentaires obligatoires/





RIMOUSKI, QC, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Lundi matin, le 15 avril 2019, les représentants du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, section locale 5007 du SCFP, rencontreront le député de la région afin de faire le point sur le manque criant de personnel dans les CHSLD de la région et les heures supplémentaires obligatoires imposées aux préposés aux bénéficiaires. Les représentants syndicaux s'adresseront aux médias après la rencontre avec le député.

Quoi : Point de presse du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent (SCFP 5007)

Quand : Le lundi 15 avril, à 9 h 45

Où : Devant les bureaux de Denis Tardif, député provincial de Rivière-du-Loup-Témiscouata, situés au 4-400, rue Jean-Rioux, à Trois-Pistoles, G0L 4K0

Qui : Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent (SCFP 5007)

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, section locale 5007 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ), représente plus de 2000 travailleuses et travailleurs du secteur métier, auxiliaire et paratechnique, dont les préposés aux bénéficiaires des différents CHSLD sur le territoire du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 24 480 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

