Avec la volatilité des marchés et la faiblesse des rendements en toile de fond, les sociétés de placements de plein exercice du Canada voient la satisfaction des investisseurs dégringoler, selon une étude de J.D. Power

Après une année 2018 tumultueuse sur les marchés de capitaux et des retours sur investissement négatifs, les investisseurs canadiens, préoccupés par leurs placements financiers, se disent moins satisfaits de leur société de placements, souligne l'étude 2019 de J.D. Power intitulée "Canada Full Service Investor Satisfaction Study"SM", publiée ce jour. Pour la première fois depuis la crise financière de 2008, la satisfaction client est à la baisse, chutant 778 points (sur une échelle de 1 000), contre 785 en 2018.

"Au sein du secteur, il est considéré que les conseillers financiers démontrent le plus leur valeur aux yeux des clients lorsque les conditions de marchés sont défavorables", déclare Mike Foy, directeur principal de l'intelligence patrimoniale chez J.D. Power. "Nous constatons cependant que de nombreux conseillers n'ont pas toujours les conversations, parfois difficiles mais nécessaires, pour gérer les attentes de leurs clients et pour faire face à la volatilité des marchés et les ralentissements économiques."

D'après l'étude, près d'un tiers (32%) des investisseurs indiquent que leur conseiller n'a pas pris le temps de leur expliquer la performance de leur portefeuille au cours de l'année écoulée. Les investisseurs n'ayant pas reçu d'explication de leur conseiller sont presque deux fois susceptibles que ceux ayant reçu une explication (36% vs 19%, respectivement) d'indiquer que leur performance financière a été "pire que prévue", et ont été nettement moins satisfaits de cette performance et de leur conseiller.

L'étude démontre également que les baisses de satisfaction les plus prononcées ont été constatées parmi les investisseurs fortunés (ceux avec des actifs supérieurs à 500 000 dollars), avec une perte de 38 points d'une année à l'autre. Plus d'un quart (28%) des investisseurs fortunés indiquent que la performance a été "pire que prévue" et, dans ce groupe, 16% chercheront à diminuer leurs investissements au cours des 12 prochains mois vs seulement 4% des investisseurs fortunés indiquant que la performance a été "comme prévue" ou "mieux que prévue".

"Les conditions du marché peuvent être en dehors du contrôle des sociétés de placement et des conseillers, mais ils peuvent en grande partie contrôler la manière de réagir des investisseurs face à ces conditions, et ils doivent apporter cette transparence pour aider les clients à rester concentrés sur les objectifs à long terme", déclare Foy.

Voici quelques-unes des principales conclusions de l'étude 2019:

Les investisseurs âgés sont beaucoup plus préoccupés par leur bien-être financier: Un sur six environ (16%) parmi les pré-boomers 1 et les baby-boomers indiquent que leur situation financière a "empiré" en comparaison avec l'année précédente (9% en 2018). Parmi les milléniaux et la génération X, 8% indiquent que leur situation financière a "empiré" en 2019, contre 6% en 2018.

Malgré le fait que près de la moitié (48%) des investisseurs indiquent avoir constaté des changements dans les informations fournies par leur société de placements en raison du CRM2, le pourcentage de ceux disant avoir une compréhension "totale" des frais reste obstinément bas (31%), en légère baisse par rapport à l'année précédente (32%), et nettement en retard par rapport aux investisseurs américains de plein exercice (40%), selon l'étude 2019 de J.D. Power, "Full Service Investor Satisfaction Study". Importance de la technologie mobile: Parmi les baby-boomers et les pré-boomers, seulement 29% ont interagi avec leur société de placements via un appareil mobile, mais ce pourcentage bondit à 68% parmi les milléniaux et les jeunes investisseurs. En outre, l'utilisation de la technologie mobile chez les milléniaux est bien plus axée sur les téléphones que sur les tablettes, ce qui suggère que les sociétés doivent s'assurer que leurs applications mobiles continuent d'évoluer afin de répondre aux besoins et aux attentes des jeunes générations d'investisseurs.

Classement de l'étude

Edward Jones (807) se hisse en tête de la satisfaction globale des investisseurs pour la septième année consécutive et Assante (796) arrive en deuxième place. BMO Nesbitt Burns, CIBC Wood Gundy et Raymond James terminent en troisième position, avec 784 points chacun.

L'étude de satisfaction des investisseurs canadiens de plein exercice mesure la satisfaction globale des investisseurs à l'égard des sociétés de placements selon huit facteurs (par ordre d'importance): conseiller financier; interaction avec la société; informations sur les comptes; ressources informatives; gammes de produits; performance des investissements; commissions et frais; et résolution des problèmes.

L'étude 2019 se base sur les réponses de 3 947 investisseurs qui prennent une partie ou la totalité de leurs décisions de placement auprès d'un conseiller financier, pour leur principal compte de placement. L'étude a été réalisée entre novembre 2018 et janvier 2019.

Edward Jones 807 Assante 796 BMO Nesbitt Burns 784 CIBC Wood Gundy 784 Raymond James 784 Desjardins 783 Banque Nationale 783 RBC Dominion valeurs mobilières 783 TD PIA 778 Moyenne du secteur 778 Scotia McLeod 770 Manuvie 766 IG Gestion de patrimoine 760 Credential 758 Financière Sun Life 754 iA (PatrimoineHollis) 751

Source: étude 2019 de J.D. Power intitulée Canada Full Service Investor Satisfaction StudySM

1 J.D. Power définit les générations comme suit: nés avant le baby-boom (avant 1946); baby-boomers (nés entre 1946 et 1964); génération X (1965-1976); génération Y (1977-1994) et génération Z (1995-2004). Les milléniaux (1982-1994) sont des sous-ensembles de la génération Y.

