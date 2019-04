Le non-respect des délais de paiement freine la croissance, disent les entrepreneurs canadiens





Sept sur 10 travailleurs indépendants et propriétaires de microentreprise canadiens affirment que leurs clients paient en retard.

TORONTO, le 15 avril 2019 /CNW/ - Les entrepreneurs canadiens ont de sérieuses difficultés à se faire payer à temps. Selon un sondage d'Interac Corp., 7 sur 10 (71 %) travailleurs indépendants et propriétaires de microentreprise (entreprise comptant au plus 5 employés) canadiens peinent à se faire payer dans les délais convenus, et perdent un temps précieux à tenter de récupérer des paiements en retard. Plus de la moitié des répondants (58 %) déclarent que les suivis pour paiement mobilisent leur temps et nuisent à leur productivité, et le quart d'entre eux (25 %) estiment ne pas consacrer assez de temps à la croissance de leur entreprise à cause de ce problème.

« Si les entrepreneurs canadiens n'arrivent pas à se faire payer à temps, leurs résultats en souffrent tout comme leur capacité de prendre de l'expansion », commente Peter Maoloni, vice-président, produits et de plateformes, Interac Corp. « Les travailleurs indépendants et les microentreprises ont besoin de méthodes de paiements plus rapides, qui leur permettront de se libérer des chèques traditionnels et des sempiternels courriels de rappel, d'éviter les dettes personnelles et de consacrer moins de temps aux suivis auprès des clients et plus de temps à la croissance de leur entreprise. »

Pour les travailleurs indépendants et les microentreprises, les retards de paiement peuvent avoir un réel impact sur les flux de trésorerie, voire compromettre leur capacité de verser des salaires et de payer leurs fournisseurs. Afin que leur entreprise demeure en règle, 58 % des entrepreneurs sondés ont avoué puiser dans leurs comptes personnels pour la financer, en cas de besoin. Qui plus est, le tiers d'entre eux (33 %) ont emprunté au moins 10 000 $ pour financer leur entreprise ou leur activité d'appoint, et 14 %, au moins 50 000 $.

Compte tenu de ces problèmes de trésorerie, 66 % des répondants estiment qu'une modernisation du secteur des paiements commerciaux s'impose. Les deux tiers (66 %) des entreprises aimeraient que leurs clients les paient aussi rapidement et aisément que quand leurs amis paient leur part de l'addition au restaurant. En général, le virement de fonds en ligne est leur mode de paiement préféré pour leur entreprise (73 %).

« Ces données prouvent que les entrepreneurs canadiens en ont assez du statu quo concernant les paiements commerciaux. Le chèque doit disparaître, constate M. Maoloni. Les fonctions du service Virement Interac, notamment la fonction Demander des fonds, sont utilisées par des microentreprises pour demander à leur client, de manière professionnelle et courtoise, de régler leur facture, et ainsi se faire payer instantanément. »

Aperçu des statistiques

, 7 sur 10 (71 %) travailleurs indépendants et propriétaires de microentreprise perdent un temps précieux à tenter de récupérer des paiements en retard. Après avoir soumis une facture, 28 % d'entre eux en attendent le paiement pendant un mois ou plus.

Le quart (25 %) des répondants déclarent consacrer trop de temps au recouvrement des paiements et pas assez à la croissance de leur entreprise, ce qui se traduit par un gaspillage de temps et une perte de productivité (58 %).

Plus de la moitié (58 %) se retrouvent à utiliser leur propre compte bancaire pour des dépenses d'entreprise.

Ils sont plus de 7 sur 10 (73 %) à préférer le virement de fonds en ligne comme mode de paiement pour leur entreprise, plutôt que les chèques ou l'argent comptant.

Aux entrepreneurs qui aspirent à faire croître leur entreprise et à mieux gérer leurs flux de trésorerie, M. Maoloni donne les conseils suivants pour utiliser les produits et les services Interac :

Intégrez le service Virement InteracMD à vos activités commerciales. Au bout du compte, la simplification des paiements commerciaux permettra à votre entreprise d'économiser temps et argent. Le service Virement Interac a d'abord été conçu comme un réseau d'opérations entre particuliers, mais de nouvelles fonctions, comme Dépôt automatique et Demander des fonds, offrent désormais aux travailleurs indépendants et aux propriétaires de microentreprise de nouvelles façons d'utiliser le service. De plus, le service de décaissement en vrac de Virement Interac permet aux entreprises d'envoyer des paiements en vrac de manière simple, sûre et économique, en un seul téléversement de fichiers à partir des services bancaires en ligne ou mobiles. Offrez une expérience de paiement agréable à vos clients. Les clients satisfaits sont des clients fidèles. Grâce au service Virement Interac et sa fonction Demander des fonds, vos clients n'ont même pas besoin d'inscrire le montant du paiement, c'est déjà fait pour eux. Et ils peuvent effectuer le paiement immédiatement, sur leur téléphone, en déposant l'argent directement dans votre compte bancaire. Adoptez des stratégies judicieuses d'épargne et de gestion de trésorerie. Selon le sondage, 54 % des entrepreneurs ont contracté un emprunt personnel pour financer leur entreprise. Même si cette voie peut sembler intéressante, ce n'est pas une solution à long terme pour maintenir votre entreprise à flot. Les fonctions du service Virement Interac, comme Dépôt automatique et Demander des fonds, reposent sur un modèle de disponibilité des fonds. Elles permettent de réinjecter les fonds dans votre entreprise quasi instantanément afin de vous aider à mieux gérer vos flux de trésorerie pour faire croître votre entreprise. Tirez parti de l'aide et des services gouvernementaux. Les gouvernements fédéral et provinciaux offrent divers types d'aides aux entrepreneurs. Le site Web Aperçu des services aux petites entreprises du gouvernement fédéral est un bon point de départ. Vous y trouverez des conseils et des renseignements pour les entrepreneurs à propos du financement, de la planification de la croissance, des indispensables en affaires, des stratégies technologiques et numériques, et plus encore. Ce site Web contient une fonction interactive par laquelle les entrepreneurs peuvent voir les subventions et programmes de financement gouvernementaux de compétences fédérale et provinciale qui sont offerts pour soutenir leur entreprise.

