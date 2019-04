YSL Beauty Station : un voyage unique en musique au coeur de Palm Springs avec Kaia Gerber et Tom Pecheux





PALM SPRINGS, Californie, 15 avril 2019 /PRNewswire/ -- Imaginez une vallée désertique californienne baignée de soleil, où les amateurs de musique viennent jouer. Une route poussiéreuse, bordée de palmiers ; une station-service apparaît dans un lointain brouillard de chaleur. Mais il ne faut pas se fier aux apparences.

Pour la toute première fois en 2019, YSL Beauté repousse les limites en proposant une fantastique et incomparable aventure de beauté, fruit d'une création sur mesure, située au coeur de Palm Springs. Et voilà un voyage vers une fantaisie musicale qui prend vie.

Suivez Kaia Gerber, notre ambassadrice du maquillage et Tom Pecheux, directeur international de la beauté d'YSL Beauté et laissez-vous entraîner dans un voyage intrépide sur la route. Nos héros partent pour une escapade dans le désert, qui ne peut être incarnée que par l'esprit d'YSL Beauté. Découvrez leurs aventures et les deux looks inspirés par le rock et spécialement créés sur nos canaux de médias sociaux :

YouTube : https://youtu.be/Njj4NHdw2DI

Instagram : https://instagram.com/yslbeauty?utm_source=ig_profile_share&igshid=16ro6v1o1luvo

Premier arrêt, en passant par Cathedral City sur la Route 111, arrêtez-vous sur le devant de la YSL BEAUTY STATION, où le signe imposant en forme de bâton de rouge à lèvres Rouge Volupte Shine, les voitures à toit ouvrant et le bus touristique vous attendent, à côté des pompes à essence rose shocking et d'un champ de ballons en forme de coeur en clin d'oeil au baume en forme de coeur noir asymétrique du nouveau rouge à lèvres Volupte Plump-in-colour.

Derrière la YSL BEAUTY STATION, entrez dans le POP-UP STORE pour faire connaissance avec les nouveaux produits incontournables de maquillage les plus vendus de la marque et découvrir les campagnes incarnées par Kaia Gerber.

Vous pourrez apprécier quatre espaces consacrés à :

Touche Eclat Radiant Touch, le crayon emblématique et Touche Eclat High Cover, le nouveau correcteur très couvrant qui donne un effet des plus naturels

Rouge Volupte Shine, le célèbre rouge à lèvres hydratant et Volupte Plump-in-colour, un nouveau rouge à lèvres avec un baume en forme de coeur noir subversif et rock-and-roll qui donne une sensation de lèvres charnues

MAKE IT YOURS, une occasion exclusive de personnaliser votre rouge à lèvres YSL préféré

Les maquillages Palm Srings de Tom Pecheux

Non seulement les visiteurs trouveront des produits, mais ils pourront aussi vivre des moments interactifs uniques en utilisant par exemple un distributeur de maquillage exclusif, ou un miroir virtuel pour essayer instantanément plus de 50 teintes, tout en découvrant les deux looks inspirés par le rock de Tom Pecheux, directeur international de la beauté pour la marque. Ces looks sont :

Look éditorial 1 « Watch Me Glow » (Regardez-moi briller), Volupte Plump-in-colour 1, Touche Eclat High Cover et Touche Eclat Shimmer Stick rencontrent les ombres à paupières éblouissantes Sequin Crush 1, 4 et 7, qui se combinent pour donner une mine radieuse sans pareille.

Look éditorial 2 « Feel My Beat » (Ressens mon rythme), où le fond de teint All Hours Foundation et le mascara Volume Effet Faux Cils Star se conjuguent avec Rouge Pur Couture The Slim 1 et 8 pour donner une perfection matte irrésistible et obtenir le maquillage parfait pour le soir.

Faites votre marque, créez votre signature : la route poussiéreuse vous attend.

La fête n'attend plus que vous.

#yslbeautystation

#yslbeauty

POP-UP STORE - CATHEDRAL CITY - ALLEN / ROUTE 111

HEURES D'OUVERTURE

12 avril :15 h - 20 h

13 avril : 10 h - 20 h

14 avril : 10 h - 20 h

À PROPOS D'YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ

Yves Saint Laurent Beauty donne corps et âme à un style. Libérée de toute contrainte, la marque s'affirme comme une collection d'icônes, chaque création étant portée par l'audace, la jeunesse et l'avant-garde. Dans le sillage de Saint Laurent, qui a illustré l'esprit du temps pendant plus de 40 ans, YSL Beauty poursuit son histoire d'amour débridée avec les femmes pour créer, façonner et développer la modernité. Refusez tout compromis. Créez vos propres règles. Dès maintenant.

http://www.yslbeauty.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/871281/Kaia_Gerber_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/871288/Kaia_Gerber_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/871286/Kaia_Gerber_3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/871283/Kaia_Gerber_4.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/871282/Still_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/871287/Still_2.jpg

Contact :

Lars Seifert

Lars.SEIFERT@loreal.com

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 05:02 et diffusé par :