Mashreq va plus loin dans la carte bancaire haut de gamme en partenariat avec IDEMIA





Mashreq Bank, l'une des plus importantes institutions financières aux Émirats arabes unis, a toujours proposé à sa clientèle de nouveaux produits bancaires dernier cri. Elle a été la première banque à lancer « Portrait », la première carte bancaire à « selfie » aux Émirats arabes unis, qui permettait aux détenteurs de télécharger la photo de leur choix depuis leur téléphone mobile pour recevoir une carte bancaire personnalisée.

Toujours à la pointe de l'innovation, Mashreq a également été l'une des premières banques à commercialiser des cartes métalliques aux Émirats arabes unis. Grâce à la technologie Smart Metal d'IDEMIA, Mashreq a lancé en 2016 la carte métallique personnalisée comme moyen de paiement haut de gamme, en remplacement de la carte Solitaire, pour sa clientèle de prestige.

Mashreq et IDEMIA : le leadership en commun

Forte de l'expertise d'IDEMIA dans le design et la personnalisation, la carte bancaire métallique de Mashreq représente un symbole de prestige exclusif pour ses détenteurs. Soucieuse de garantir l'excellence à sa clientèle, Mashreq Bank a remis plus de 15 000 cartes métalliques à ses clients de prestige depuis leur lancement, soit le plus grand nombre de cartes métalliques délivrées par un seul émetteur aux Émirats arabes unis.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec IDEMIA dans le cadre de notre offre de cartes métalliques », déclare Pankaj Kundra, Directeur des moyens de paiement chez Mashreq Bank. « Depuis le début de notre partenariat, IDEMIA fournit à Mashreq des technologies innovantes et éprouvées, afin que nous puissions proposer une expérience de paiement originale à notre clientèle de prestige, parfaitement en phase avec son mode de vie. »

« Nous sommes fiers que Mashreq Bank fasse confiance à notre technologie de carte métallique depuis 2016 », indique Julia Schoonenberg, Senior Vice President (Moyen-Orient et Afrique) au sein de la division Financial Institutions d'IDEMIA. « Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre relation, qui vient consolider un partenariat engagé en 2011. En tant que leader sur le marché des cartes métalliques, IDEMIA s'efforce de fournir à ses clients des produits de grande qualité traduisant leur engagement vis-à-vis de leur propre clientèle de prestige. »

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager ou voter), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec 13.000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez @IdemiaGroup sur Twitter

À propos de Mashreq

Créée en 1967, Mashreq est la plus ancienne banque des Émirats arabes unis et ses solutions et services financiers ont été plusieurs fois primés. Forte de 50 ans d'histoire, Mashreq a su se démarquer grâce à des solutions financières innovantes, au service des ambitions de sa clientèle. Aujourd'hui, Mashreq est présente dans 11 pays en plus des Émirats arabes unis et compte 26 agences et bureaux à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Afrique.

En 2016, Mashreq s'est dotée d'une nouvelle mission et d'une stratégie repensée, qui réaffirment son engagement vis-à-vis de ses clients, de ses collaborateurs et de la population. Avec pour ambition de devenir la banque la plus progressiste de la région, Mashreq tire parti de sa position de leader dans le secteur bancaire pour proposer des offres et solutions innovantes à ses différentes clientèles : entreprises, particuliers, clients internationaux, institutions et finance islamique. Mashreq est fière d'être la première institution financière aux Émirats arabes unis à avoir reçu le prix Gallup Great Workplace Award cinq années de suite entre 2014 et 2018. Par ailleurs, Mashreq continue de se consacrer au recrutement, à la formation et à l'évolution professionnelle des futures générations de banquiers aux Émirats arabes unis.

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 04:10 et diffusé par :