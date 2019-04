Le gouvernement de la région de Moscou s'apprête à exposer son potentiel d'investissement économique à des entreprises françaises





MOSCOU, 15 avril 2019 /PRNewswire/ -- Du 16 au 19 avril, une série d'évènements commerciaux auront lieu à Toulouse et à Marseille dans le cadre de la présentation du potentiel d'investissement de la région de Moscou en France. La délégation officielle sera menée par Vadim Khromov, vice-président du gouvernement de la région de Moscou.

La Chambre de Commerce et d'Industrie hébergera la série de conférences intitulées « Mise en oeuvre de projets d'investissement dans la région de Moscou » dans chaque ville.

Dans le cadre de la présentation en France, le leadership de la région de Moscou présentera les points clés de la stratégie visant à créer le climat d'investissement le plus favorable. Actuellement, diverses mesures de soutien fédéral et régional ont été développées et en train d'être mises en oeuvre. Elles comprennent des allègements fiscaux uniques, le remboursement des dépenses pour la création d'installations d'infrastructures techniques, l'allocation de terrain sans concurrence ainsi que des préférences personnalisées pour les investisseurs étrangers.

Environ 80 sites d'infrastructure ont déjà été créés pour le développement de projets d'investissement : 3 zones économiques spéciales, 58 parcs industriels, 13 parcs technologiques et 6 sites industriels.

La participation est gratuite pour les entreprises, un enregistrement est requis par email : francerussie@ccifr.ru .

Les évènements auront lieu à Toulouse en Haute-Garonne, 2, rue d'Alsace-Lorraine, et au Palais de la bourse, 9, la Canebière à Marseille. L'enregistrement des participants aux deux évènements commence à 9 h 00.

Pour référence

Aujourd'hui, le commerce entre la région de Moscou et la France dépasse les 700 millions USD. Il devrait augmenter de plus de 15 % dans un proche avenir. Outre la construction d'installations de commerce et de centres de logistique de grande envergure, la communauté des affaires de la République Française et les autorités de la région de Moscou coopèrent sur des projets agricoles, de traitement et industriels.

Après l'une des dernières expositions itinérantes, durant le Forum des investissements russes à Sochi en février 2019, le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a notamment signé un accord de mise en oeuvre avec la société française Soprema.

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 03:00 et diffusé par :