Wildflower et son rôle dans l'essor du marché du CBD présentés dans une publication de NetworkNewsWire





NEW YORK, 15 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF) a annoncé aujourd'hui son apparition dans une rubrique éditoriale publiée par NetworkNewsWire (« NNW »), une société diversifiée de publications et d'actualités financières à destination d'entités publiques et privées.

Pour consulter la publication intitulée « Increasing Growth, Acceptance Move CBD Market Toward Mainstream » (Croissance en hausse et acceptation poussent le CBD vers le marché conventionnel) dans son intégralité, rendez-vous sur le site : http://nnw.fm/Z9tmv

Le marché du CBD a connu une croissance phénoménale ces dernières années, apparaissant de nulle part pour devenir une industrie pesant des milliards de dollars. Cette croissance a été générée en grande partie par le potentiel que le CBD représente dans le domaine de la santé et du bien-être, un sujet que de nombreux chercheurs continuent d'explorer. Les entreprises ont sauté sur l'occasion d'offrir aux consommateurs les bénéfices associés au cannabis sans certains des inconvénients généralement liés aux drogues, notamment le fait de rendre ses consommateurs dans un état second.



La croissance du marché du CBD vient jusqu'à présent majoritairement de l'Amérique du Nord, où les entreprises du bien-être et de la santé telles que Wildflower Brands Inc. ont commercialisé une large gamme de produits à base de CBSD.

À propos de Wildflower Brands

Le siège social de Wildflower Brands est situé à Vancouver. La société construit des marques réputées pour la qualité de leurs produits qui incorporent les effets synergiques des plantes et de leurs extraits. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la société : www.WildflowerBrands.co

À propos de NetworkNewsWire

NetworkNewsWire (NNW) est une société de diffusion de contenu et d'actualités financières qui fournit (1) l'accès à un réseau de services via NetworkWire afin d'atteindre l'ensemble des marchés cibles, des industries et des populations de la manière la plus efficace possible, (2) une syndication d'articles et de rubriques éditoriales à travers plus de 5 000 sources d'informations, (3) des services de communiqués de presse améliorés afin de garantir un impact maximum, (4) une distribution sur les réseaux sociaux via l'Investor Brand Network (IBN) à près de 2 millions d'abonnés, (5) une vaste gamme de solutions pour les communications institutionnelles, et (6) une solution de couverture totale de l'actualité avec NNW Prime. Véritable organisation multiforme composée d'une équipe de contributeurs journalistes et écrivains, NNW est particulièrement bien placée pour servir au mieux les entreprises du secteur public et privé désirant atteindre un large public d'investisseurs, de consommateurs, de journalistes et le grand public. En réduisant la surabondance d'informations constatée aujourd'hui sur le marché, NNW offre à ses clients une visibilité inégalée, la notoriété de la marque et la reconnaissance. NNW va là où convergent l'actualité, l'information et le contenu. Pour de plus amples informations veuillez vous rendre sur https://www.NetworkNewsWire.com.



Veuillez consulter l'intégralité des conditions d'utilisation ainsi que les clauses de non-responsabilité sur le site Internet de NetworkNewsWire, qui s'appliquent à l'ensemble du contenu fourni par NNW, qu'il soit publié ou republié : http://NNW.fm/Disclaimer.

Recevez des alertes SMS instantanées de la par de NetworkNewsWire

Envoyez « STOCKS » au 77948

Énoncés prospectifs

Cette publication contient des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'il a été amendé, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été amendé. Tous les énoncés prospectifs sont par essence incertains, et sont basés sur les attentes actuelles et les hypothèses concernant les événements futurs ou les performance à venir de l'entreprise. Les lecteurs sont mis en garde quant à la confiance excessive qui pourrait être accordée à ces énoncés prospectifs qui ne sont que des prédictions seulement valables au moment de leur publication. En évaluant ces énoncés, les investisseurs potentiels devraient revoir avec attention les risques variés et les incertitudes identifiés dans ce communiqué ainsi que les thèmes définis par les déclarations à la SEC. Ces risques et incertitudes pourraient entrainer une différence matérielle entre les énoncés prospectifs et les résultats réels de l'entreprise.

Communications institutionnelles :

NetworkWire (NW)

New York, New York

www.NetworkNewsWire.com

212.418.1217 Office

Editor@NetworkWire.com

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 02:30 et diffusé par :