SciBite lance CENtree et révolutionne la gestion de l'ontologie pour les organisations de sciences de la vie

CAMBRIDGE, Angleterre, 15 avril 2019 /PRNewswire/ -- SciBite, la société de technologie sémantique primée, a annoncé aujourd'hui le lancement de CENtree, une plateforme collaborative innovante qui révolutionne la façon dont les organisations de sciences de la vie gèrent et distribuent des ontologies.

Les ontologies joue un rôle primordial dans l'enrichissement sémantique en permettant de transformer un texte scientifique non structuré en données propres et contextualisées qui peuvent être comprises et exploitées par des approches computationnelles telles que l'apprentissage automatique. Historiquement, le maintien de multiples ontologies évolutives provenant de sources publiques et exclusives a été un exercice complexe nécessitant une grande expertise en ontologie. Cela présente un embouteillage pour la plupart des organisations et porte atteinte au concept selon lequel une ontologie devrait représenter une compréhension commune entre des experts.

CENtree fournit une ressource centralisée pour la gestion de l'ontologie et transforme l'expérience de maintien et de distribution d'ontologies pour les entreprises orientées recherche. Avec une interface utilisateur épurée, CENtree rend la navigation et l'édition des ontologies accessibles à un plus large public. CENtree exploite également des techniques d'intelligence artificielle de pointe pour aider les utilisateurs à enrichir les ontologies de façon contrôlée. Des classes mères, par exemple, sont suggérées pour un terme donné, ce qui aide les utilisateurs à placer le terme dans l'arbre ontologique.

Les capacités clés sont les suivantes :

Une plateforme multi-utilisateurs adaptée à l'entreprise pour la navigation et la modification des ontologies

Une facilité d'emploi, sans nécessiter d'expertise en ontologie

Des suggestions de liens entre les relations utilisant l'IA pour une classe donnée

Le maintien de la gouvernance et de la provenance via des rôles « suggéreur » et « éditeur », avec la capacité de revenir sur les modifications non désirées

Le chargement d'ontologies publiques et privées d'un seul clic sans nécessiter d'analyseurs personnalisés ni de téléchargements via internet

Un moteur de contrôle de versions innovant permettant aux organisations d'enrichir les dernières distributions publiques avec un nouveau contenu interne

Une API flexible facilitant l'intégration aux systèmes existants

« CENtree représente un changement transformationnel dans la façon dont les organisations maintiennent les ontologies », déclare James Malone, directeur de la technologie chez SciBite. « En combinant la gestion de l'ontologie avec les capacités analytiques sémantiques de SciBite, CENtree offre une approche unique envers la gestion des informations scientifiques dans le parcours menant à des données propres. »

SciBite fera une démonstration de CENtree, finaliste du prix Best of Show Award, au congrès Bio- IT World cette semaine à Boston au Stand #423.

Pour en savoir plus, consultez https://www.scibite.com/centree ou rejoignez le webinaire le 22 mai : https://scibite.info/centree-webinar

À propos de SciBite

SciBite est une société de logiciel sémantique primée qui offre une approche basée sur les ontologies pour transformer un contenu non structuré en données propres et lisibles à la machine. Apportant son soutien aux 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques avec des cas d'utilisation couvrant les sciences de la vie, SciBite équipe ses clients d'une suite de technologies API rapides, flexibles et déployables, ce qui en fait un élément critique des stratégies reposant sur des données scientifiques.

