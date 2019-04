Sterlite Power signe un contrat de concession pour le projet Pampa dans l'État du Rio Grande do Sul





- L'accord porte sur le lot 13 remporté lors de l'appel d'offre pour les projets de transport d'énergie organisé par l'ANEEL

NEW DELHI, 15 avril 2019 /PRNewswire/ -- Sterlite Power a annoncé la signature du contrat de concession du lot 13, remporté lors de l'appel d'offres n°04/2018. Le directeur général de l'Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) et les autorités représentant le gouvernement brésilien étaient présents à la cérémonie de signature. L'accord a été finalisé lors de la première réunion de gestion technique avec la direction des concessions, autorisations et autorisations de transmission et de distribution de l'ANEEL.

Engageant un investissement de 777,8 millions de réals brésiliens (BRL), le lot comprend la construction de 3 lignes de transport d'énergie d'une longueur totale de 316 km, incluant deux sous-stations et dotées d'une capacité de transformation de 1 544 mégaVolts-Ampères (MVA) dont les recettes annuelles autorisées s'élèvent à 74,72 millions de BRL. Selon les délais fixés par l'ANEEL, le projet devrait s'achever en mars 2023. La signature de l'accord de concession représente une étape importante de son évolution.

Ved Mani Tiwari, PDG des affaires internationales liées à l'infrastructure chez Sterlite Power a déclaré : « Le secteur brésilien de l'électricité se caractérise par sa maturité politique et réglementaire. Compte tenu de son cadre contractuel solide, notamment des concessions à long terme (30 ans) et des revenus protégés de l'inflation (contribuant à minimiser le risque lié au change), le marché brésilien offre une vision claire de la mise en oeuvre de projets dans des délais déterminés. Nous espérons reproduire ce schéma réussi en Inde et au Brésil. »

« Nous sommes satisfaits de cette cérémonie et des réunions qui se sont tenues aujourd'hui. Elles représentent une avancée vers la prochaine étape en vue d'un achèvement rapide de ce projet. », a déclaré Rui Chammas, PDG de la société au Brésil. « Nous sommes en train d'acquérir diverses licences afin de garantir une conformité totale aux normes les plus strictes. », a-t-il ajouté.

À propos de Sterlite Power

Sterlite Power est l'un des principaux promoteurs d'infrastructures de transport d'énergie au monde, fort de projets de plus de 12 500 km de circuits et de 20 500 MVA en Inde et au Brésil. Sterlite Power propose également des solutions pour la mise à niveau, l'amélioration et le renforcement des réseaux existants, grâce à un portefeuille de conducteurs électriques, de câbles THT (très haute tension) et OPGW (câbles de garde à fibres optiques), à la pointe du secteur. La société a établi de nouvelles normes qualitatives dans le secteur, grâce à des technologies de pointe et des financements innovants. Sterlite Power parraine également IndiGrid, le premier fonds d'investissement en infrastructures (« InvIT ») du secteur de l'énergie en Inde, coté à la BSE et à la NSE. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.sterlitepower.com.

Presse

Speyside Group

+55 (11) 2667-8400

sterliteBR@speyside-group.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/558206/Sterlite_Power_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 avril 2019 à 00:12 et diffusé par :