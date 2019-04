AEDAS Homes a conclu un accord avec des fonds gérés par Ares Management pour le développement de 500 unités à Madrid dans le cadre d'un programme BTR (Build-to-Rent)





l AEDAS Homes entre sur le marché du BTR grâce à une alliance stratégique pour le développement clé en main de 500 unités à louer dans la région de Madrid

l Cette alliance stratégique consiste en un fonds géré par une société affiliée à Ares Management Corporation (NYSE : ARES), gestionnaire d'actifs alternatifs mondial de premier plan.

l AEDAS Homes est le premier constructeur immobilier espagnol à signer un accord dans le cadre du programme BTR. Le secteur BTR devrait conquérir une part importante du marché des logements nouvellement construits grâce à ses avantages considérables pour les promoteurs et les plateformes immobilières résidentielles

MADRID, 14 avril 2019 /PRNewswire/ -- En avril 2019, AEDAS Homes a conclu une alliance stratégique par l'intermédiaire d'un fonds géré par une société affiliée à Ares Management Corporation (NYSE : ARES) pour la construction d'environ 500 logements à louer à travers quatre projets situés à Madrid.

AEDAS Homes consolide son positionnement en tant qu'acteur majeur sur le marché espagnol des constructeurs immobiliers, en sécurisant et en minimisant les risques liés à son plan de développement en répondant à une demande inexploitée de la part des locataires et ce, sans risque commercial.

L'accord se traduira par une augmentation de 20 % du nombre d'unités commercialisées en 2019, le lancement de ces projets pour une période de trois ans et une amélioration des flux de trésorerie d'AEDAS Homes, une visibilité de l'EBITDA et une réduction des risques liés au plan de développement d'AEDAS. Cet accord améliorera également la dynamique de l'offre et de la demande du marché du logement locatif madrilène, en améliorant l'offre de logements locatifs des municipalités dans lesquelles les projets seront développés.

David Martinez, PDG d'AEDAS Homes, a déclaré : « Nous avons finalisé cet accord à un moment où le marché remet en question la capacité de certaines résidences à atteindre leurs objectifs. AEDAS Homes souhaite saisir cette occasion pour confirmer son plan de développement. Cette initiative va nous permettre d'augmenter de 20 % le nombre d'unités que nous mettons sur le marché cette année, prouvant ainsi la force de notre parc foncier et notre capacité de gestion. »

Deloitte, Garrigues et CBRE ont agi à titre de conseillers lors de cette transaction.

Le premier développement

Le premier projet signé, qu'AEDAS Homes développera dans le cadre de cette alliance stratégique, sera construit à Torrejón de Ardoz, l'un des marchés immobiliers les plus actifs de la région de Madrid en raison de sa population importante et de son économie dynamique, et qui fait partie du corridor logistique le plus important d'Espagne. Avec le permis de construire déjà en place, la construction devrait débuter le mois prochain et le projet devrait être livré en 2021.

Une opportunité commerciale

« Cette initiative s'ajoute aux projets que nous prévoyons de lancer cette année. Elle accélérera notre phase de montée en puissance et générera à son tour une plus grande valeur pour nos actionnaires en augmentant le taux de rotation de nos actifs », a expliqué David Martinez. Il a également souligné que ces types de développement facilitent l'accès au logement ? principalement pour les jeunes ? tout en répondant à une demande croissante en matière de logements locatifs et en renforçant le professionnalisme du marché.

En conclusion, le PDG a ajouté : « Compte tenu de la concentration et de l'emplacement de notre excellent parc foncier, nous explorerons d'autres opportunités dans le secteur du BTR, dans la mesure où les conditions créent de la valeur pour notre entreprise. Tout projet potentiel devrait non seulement pouvoir améliorer notre chiffre d'affaires et nos rendements financiers, mais il doit également bénéficier de marges de développement conformes à ce que nous devrions attendre de tout nouvel investissement. »

À propos d'AEDAS Homes

Le promoteur AEDAS Homes, société cotée à Madrid le 20 octobre 2017, avec une capitalisation boursière de plus de 1,5 milliard d'euros, est un leader du secteur de la promotion résidentielle en Espagne. La société joue un rôle clé dans le nouveau cycle du secteur immobilier espagnol, qui doit être marqué par le professionnalisme et un respect des normes rigoureux.

Selon les analystes, AEDAS Homes dispose du meilleur parc foncier d'Espagne, la plupart de ses terrains étant en effet classés comme étant prêts à construire. La société possède un portefeuille de plus de 1,8 million de mètres carrés pour la construction de plus de 15 000 logements sur les principaux marchés immobiliers et centres économiques du pays, ainsi que dans les régions environnantes : Centre, Catalogne, Est et Baléares, Andalousie et Costa del Sol.

Renseignements complémentaires :

Vidéo d'entreprise d'AEDAS :

À propos d'Ares Management Corporation

Ares Management Corporation est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial de premier plan coté en bourse, avec un actif sous gestion d'environ 131 milliards de dollars au 31 décembre 2018 et 18 bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Depuis sa création en 1997, Ares adhère à une philosophie de placement disciplinée qui vise à générer des rendements de placement solides, ajustés en fonction du risque, tout au long des cycles du marché. Ares estime que chacun de ses trois groupes d'investissement distincts, mais complémentaires, dans les domaines du crédit, du capital investissement et de l'immobilier, est un leader sur son marché en termes de gestion d'actifs et de performance des investissements. Ares a été établie en suivant le principe fondamental que chaque groupe doit pouvoir bénéficier de faire partie d'un ensemble plus vaste. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.aresmgmt.com.

