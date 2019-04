MISE À JOUR - Avis aux médias - Le député Ouellette annonce un soutien financier pour l'adaptation aux changements climatiques dans les Prairies

Sasol a officiellement ouvert une mine de plus dans sa province d'accueil de Mpumalanga, où elle produit des combustibles à valeur élevée et des produits chimiques à grande échelle à partir du charbon. Signifiant « succès » en zoulou, Impumelelo est...

L'efficacité énergétique aide les familles à économiser, rend les entreprises plus compétitives et crée un environnement plus vert pour les générations futures. Le gouvernement du Canada passe à l'action en investissant dans une technologie qui...