Déclaration du premier ministre à l'occasion du Puthandu





OTTAWA, le 14 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Puthandu :

« Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et à travers le monde célébreront le Puthandu et le début du Nouvel An.

« En cette journée de fête, familles et amis se réuniront pour partager des repas traditionnels, échanger des cadeaux et prier dans des temples, des mosquées et des églises.

« Le Puthandu est l'occasion de réfléchir à l'année qui vient de s'écouler et de se préparer pour l'année à venir. C'est également le moment de célébrer les traditions et de faire preuve de reconnaissance pour les bénédictions dans nos vies.

« Alors que les Canadiens d'origine tamoule célèbrent le Puthandu, prenons le temps d'en apprendre plus sur le riche héritage de leurs communautés, en célébrant les contributions importantes qu'ils apportent à notre pays. Notre diversité fait notre force et aide à faire du Canada l'un des meilleurs endroits au monde où vivre.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un Nouvel An prospère et heureux à tous ceux qui le célèbrent.

« Iniya Tamil Puthandu Nalvazhthukkal. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 14 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :