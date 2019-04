Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Accès Escalade Montréal





MONTRÉAL, le 14 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 75 000 $ pour soutenir les activités d'Accès Escalade Montréal (AEM), un organisme à but non lucratif qui contribue à la mise en place de projets sportifs et éducatifs pour une clientèle de jeunes, particulièrement de quartiers défavorisés. Cette contribution s'ajoute à celles octroyées en 2017 (200 000 $) et en 2018 (98 000 $).

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion du Championnat québécois d'escalade de vitesse, une activité au programme de la 10e édition de la Coupe Québec d'escalade.

Accès Escalade Montréal offre la possibilité à des jeunes grimpeurs de la région métropolitaine de s'adonner à l'escalade, valorisant ainsi l'adoption d'un mode de vie sain et actif. En plus de ses visées communautaire et éducative, l'organisme encadre la tenue d'événements tels que le Championnat québécois d'escalade de vitesse où plus de 150 athlètes sont attendus.

Citation :

« Accès Escalade Montréal favorise le développement de l'escalade, une discipline en croissance, par l'entremise de projets structurants qui ont un impact positif sur le mode de vie de jeunes issus de milieux défavorisés. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet organisme qui, en plus d'encourager la pratique d'activités sportives, a des retombées positives sur les plans social et économique pour le quartier Hochelaga?Maisonneuve et la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant :

Depuis 2017, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a octroyé à l'organisme une somme de 373 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

