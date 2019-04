Déclaration du premier ministre à l'occasion de Vaisakhi





OTTAWA, le 14 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vaisakhi :

« Aujourd'hui, les sikhs au Canada et à travers le monde célébreront Vaisakhi.

« Vaisakhi est la journée la plus importante de l'année pour la communauté sikhe. Cette fête célèbre la création du Khalsa Panth, la communauté des sikhs baptisés, par le Guru Gobind Singh Ji en 1699. Cette année revêt d'une importance particulière pour les sikhs, qui marquent alors le 550e anniversaire de la naissance du fondateur du sikhisme, le Guru Nanak Dev Ji.

« Pour souligner l'occasion, familles et amis se rassembleront dans les gurdwaras pour prier et lire des textes sacrés. Ils prendront également part à des défilés, ou des Nagar Kirtans.

« Le sikhisme est fondé sur les principes de l'égalité, de l'unité, du service à autrui et de la justice sociale. Depuis plus d'un siècle, les Canadiens sikhs donnent vie à ces principes et les mettent en pratique pour bâtir un Canada meilleur.

« Vaisakhi est une occasion de reconnaître les contributions importantes que les sikhs ont apportées à notre pays et de célébrer plus de 120 ans d'histoire sikhe au Canada. Notre pays est fier d'accueillir l'une des plus grandes populations sikhes au monde.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un joyeux Vaisakhi à tous ceux qui célèbrent cette occasion.

« Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. »

