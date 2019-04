Huitième Semaine de la relève syndicale de la FTQ





MONTRÉAL, le 14 avril 2019 /CNW Telbec/ - Encore cette année, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est heureuse de souligner la Semaine de la relève syndicale qui aura lieu du 15 au 18 avril. Pour cette huitième édition, l'un des objectifs est de sensibiliser le milieu syndical à l'importance de bien préparer la relève. Pour l'occasion, tout au long de la semaine, les jeunes militants syndicaux et militantes syndicales, ainsi que les comités des jeunes vont participer à différentes activités.

Dans la région de Montréal, le comité des jeunes de la FTQ organise une simulation de congrès le jeudi 18 avril à partir de midi. L'activité sera suivie d'une soirée de réseautage. «?Les jeunes militants et militantes représentent l'avenir de nos organisations. Voilà pourquoi il est important pour nous de créer des ponts entre les générations afin de promouvoir et d'augmenter la participation syndicale des jeunes syndicalistes. Il s'agit d'une occasion de plus pour les jeunes militants et militantes de participer à la vie démocratique de leur organisation et une occasion pour nos organisations de leur ouvrir nos portes?», déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

«?Les jeunes militants syndicaux et militantes syndicales sont des éléments importants des organisations syndicales. Nous avons une place à prendre dans les structures et cette Semaine de la relève syndicale est une occasion de plus pour prendre conscience des défis que nous lancent la société et les organisations syndicales. Les portes sont ouvertes, c'est à nous maintenant d'y mettre le pied?», déclarent la coprésidente et le coprésident du comité des jeunes de la FTQ, Kathia Narcisse et Simon Richard.

Pour plus de renseignements, consultez la page de la Semaine de la relève syndicale : https://ftq.qc.ca/releve2019.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

