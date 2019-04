Thérapeutique Knight annonce l'expansion canadienne de PROBUPHINEMC, implant sous-cutané pour traiter les troubles liés aux opioïdes, utilisé maintenant d'un océan à l'autre





MONTRÉAL, 13 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ?Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?»), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, est heureuse d'annoncer la mise en place de PROBUPHINEMC, nouveau traitement de la dépendance aux opioïdes, pour les patients à travers le pays.



Approuvé par Santé Canada en avril 2018, PROBUPHINEMC est le seul implant sous-cutané conçu pour administrer en continu de la buprénorphine pendant 6 mois suivant le premier traitement. L'insertion et le retrait du produit s'effectuent par un professionnel de la santé qui a suivi et réussi la formation pratique du programme PROBUPHINEMC.

Knight est détenteur du droit de distribution exclusive de PROBUPHINEMC au Canada selon un accord de licence avec Titan Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : TTNP).

«?Probuphine offre une option nouvelle et unique pour traiter l'abus d'opioïdes, qui surmonte les obstacles du suivi quotidien et des multiples visites en clinique et en pharmacie, a déclaré le Dr. Ken Lee, médecin-chef du site de Londres et dirigeant de la clinique Rapid Access Addiction Medicine (RAAM)?».

Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight, a ajouté : «?Nous sommes ravis de constater que des professionnels de la santé des Maritimes et de la Colombie-Britannique suivent la formation pratique de notre programme et offrent l'accès à Probuphine à travers le pays. La dépendance aux opioïdes au Canada constitue toujours un fléau dévastateur en matière de santé publique et nous sommes fiers de nous situer à l'avant-garde de l'amélioration de la vie des patients qui le nécessitent?».

Mise à jour de la Société

Knight se réjouit de l'appui croissant des actionnaires et des analystes tandis que la Société poursuit son engagement en vue de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2019, qui se tiendra le 7 mai 2019. Plus récemment, elle s'est félicitée du soutien de Banque Nationale du Canada Marchés financiers, qui a organisé une série de rencontres avec les investisseurs la semaine dernière. Knight a discuté de sa vision et de ses plans visant l'élargissement de son portefeuille de produits, de son approche pour étendre sa portée géographique au Canada et dans le reste du monde, et de l'intention de la direction, après l'AGA, d'explorer des stratégies pour rembourser le capital aux actionnaires en privilégiant le rachat d'actions plutôt que les dividendes.

À propos de PROBUPHINEMC

PROBUPHINEMC est le seul implant sous-cutané conçu pour administrer en continu de la buprénorphine pendant 6 mois après un seul traitement. PROBUPHINEMC a été développé à l'aide de ProNeuraMC, un système d'administration en continu de médicaments mis au point par Titan Pharmaceuticals inc. et qui consiste en un petit implant solide constitué d'un mélange d'acétate de vinyle-éthylène (CAV/E) et de buprénorphine. Quatre implants sous-cutanés sont insérés par un professionnel de la santé dans la face interne de la partie supérieure du bras du patient lors d'une procédure effectuée en cabinet, puis sont retirés de manière similaire à la fin de la période de traitement. PROBUPHINEMC ne doit être inséré et retiré que par un professionnel de la santé qui a suivi et réussi la formation pratique du programme PROBUPHINEMC. Thérapeutique Knight inc. a obtenu l'approbation de PROBUPHINEMC par Santé Canada en avril 2018, le premier implant à la buprénorphine destiné au traitement d'entretien à long terme de la dépendance aux opioïdes.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





