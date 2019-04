Rassemblement contre le projet de loi 21 - Tous unis pour un Québec inclusif





MONTRÉAL, le 13 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le 14 avril, à partir de 14h, plusieurs organisations religieuses et de la société civile du Québec organisent un grand rassemblement à la place Émilie-Gamelin. Des politiciens des différents niveaux de gouvernement ont également confirmé leur présence.

« Nous adhérons à la vision du Québec en tant qu'État laïc pluraliste, ne privilégiant aucune religion en particulier, tout en créant un espace dans lequel les Québécois, quelle que soit leur tradition religieuse, peuvent participer pleinement à la vie publique et contribuer au bien commun et nous pensons que le dialogue peut contribuer à changer les mentalités, à défier les stéréotypes et à créer des ponts », ont déclaré la révérende Mary Irwin-Gibson, évêque anglicane de Montréal, et le révérend Bruce Myers, évêque anglican de Québec.

« Nous nous unissons à nos concitoyens québécois, croyants et non-croyants, contre le projet de loi 21. En tant que Juifs, nous croyons fermement en une société laïque et en un gouvernement neutre sur le plan religieux. Cependant, nous ne pensons pas que cela nécessite la restriction des libertés religieuses individuelles », a déclaré la rabbin Lisa Grushcow, coprésidente du Conseil des rabbins de Montréal (MBR).

« Le projet de loi introduit une politique de division qui finit par dresser les Québécois les uns contre les autres », a déclaré Amrit Kaur de l'Organisation mondiale des sociétés sikhs au Canada (WSO-Canada).

« Le projet de loi 21 sera profondément préjudiciable aux femmes qui portent le hijab. », a déclaré Samaa Elibyari, membre du conseil d'administration du Conseil Canadien des femmes musulmanes, chapitre Montréal (CCFM-Montréal).

« Le gouvernement ouvre une légitimation de la discrimination à l'encontre des Québécois », a déclaré le président du Forum musulman canadien (FMC) Samer Majzoub.

« En tant que société, nous devrions promouvoir la tolérance et protéger les droits et libertés des personnes. », a déclaré l'Imam Musabbir Alam, cofondateur de l'Alliance Canadienne Musulmane (AMC).

Les groupes qui soutiennent le rassemblement comprennent :

Alliance Musulmane Canadienne (AMC)

Association Canadienne des Avocats Musulmans, section du Québec (CMLA-Québec)

Association des juristes progressistes (AJP)

Association musulmane du Canada (AMC)

Conseil Canadien des femmes musulmanes, chapitre Montréal (CCFM-Montréal)

Conseil des rabbins de Montréal (CRM)

Conseil National des Musulmans Canadiens (CNMC)

Diocèse anglican de Montréal

Le Droit d'enseigner au Québec pour toutes et tous

Église St-James de Montréal

Forum Musulman Canadien (FMC-CMF)

L'Organisation mondiale sikhe au Canada (WSO)

Justice Femme

Mission de la ville de Montréal

Mouvement des droits des citoyens (MDC)

