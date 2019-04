Invitation aux médias - Forum national sur la profession d'ASSS - Donner la parole au personnel pour dresser le portrait des soins à domicile





MONTRÉAL, le 13 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) tiendra le Forum national d'échange et de réflexion portant sur la profession d'auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) le 14 avril à Montréal. C'est une centaine d'ASSS de partout au Québec qui participeront à cet événement pour dresser le portrait de l'offre des soins à domicile.

Lors de ce forum, la FSSS-CSN dévoilera les résultats d'un vaste sondage sur les soins à domicile où près de 50 % des ASSS du réseau ont répondu. Les ASSS sont celles qui rencontrent le plus souvent les usagères et usagers qui reçoivent des soins à domicile.

Les représentant-es des médias sont invités à participer au forum.

La FSSS-CSN tiendra une conférence de presse pour présenter les résultats du sondage qui illustre la dégradation des conditions de travail des ASSS et la dislocation de l'offre de soins à domicile dans le secteur public. Seront présents :

Jacques Létourneau, président de la CSN

Jeff Begley , président de la FSSS-CSN

Quoi?? Conférence de presse de la FSSS-CSN sur les résultats d'un vaste sondage sur les soins à domicile

Quand?? Le 14 avril à 11 h 15

Où?? CSN, 1601 avenue De Lorimier, Montréal, H2K 4M5

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

