Apple, Google, Starbucks, Couche-Tard : Échec aux paradis fiscaux et ATTAC dénoncent le recours aux paradis fiscaux par les grandes multinationales





MONTRÉAL , le 13 avril 2019 /CNW Telbec/ - ATTAC-Québec, appuyée par le Collectif Échec aux paradis fiscaux, organise aujourd'hui des actions symboliques devant les devantures de multinationales installées à Montréal pour dénoncer leur utilisation de paradis fiscaux.

« En cette période d'avril où les contribuables doivent produire leurs rapports d'impôt, nous lançons le message que les multinationales comme celles que nous ciblons aujourd'hui doivent payer leur juste part d'impôt », affirme Claude Vaillancourt, président d'ATTAC-Québec.

Malgré les nombreuses révélations qui s'accumulent, nos gouvernements tardent à agir pour mettre fin aux paradis fiscaux, laissant les ultra-riches et les multinationales jouir d'une impunité qui doit cesser.

« Les derniers budgets du Québec et du Canada sont encore une fois décevants. Nous sommes encore bien loin de la mise sur pied de mesures significatives et audacieuses nécessaires pour mettre fin à l'injustice fiscale », précise Samuel-Élie Lesage, coordonnateur du Collectif Échec aux paradis fiscaux.

L'évasion et l'évitement fiscaux aggravent fortement les déficits publics et contribuent à l'injustice fiscale. L'impunité laisse croire à la population qu'il existe un régime fiscal à deux vitesses très permissif et tolérant à l'endroit des grandes fortunes. Ces pratiques ont aussi des conséquences encore plus catastrophiques pour les pays pauvres.

En refusant d'agir avec beaucoup plus de fermeté qu'ils ne le font, les gouvernements se privent également de sommes pour réaliser de manière urgente la nécessaire transition écologique. Cette inaction n'est plus acceptable alors que les signaux d'atteinte des limites de la planète se multiplient et que les défis deviennent à chaque jour de plus en plus colossaux.

Les actions d'aujourd'hui se prolongeront par la soirée Les paradis fiasco : s'armer d'impatience avec Ivy le 25 avril prochain au Medley Simple Malt, puis par la manifestation du 27 avril à Montréal.

