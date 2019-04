Appui pour des écoles d'art de Montréal





L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, annoncera un soutien à des écoles d'art de Montréal, au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

MONTRÉAL, le 13 avril 2019 /CNW/ - Les institutions culturelles jouent un rôle essentiel dans la société canadienne. Les investissements en arts et en culture contribuent à créer des communautés dynamiques et à procurer plus d'occasions aux Canadiens de profiter des arts de la scène. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le perfectionnement et la formation de jeunes artistes canadiens prometteurs et de futures personnalités culturelles.

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement investissait près de quatre millions de dollars dans cinq écoles à Montréal pour leurs projets respectifs de formation en art. La ministre Lebouthillier a fait l'annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le financement est octroyé par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts. Les étudiants qui ont reçu le soutien de ce fonds ont souvent connu du succès professionnel. Gabrielle Marion-Rivard, diplômée de Les Muses : Centre des arts de la scène, est une actrice et chanteuse canadienne accomplie qui a gagné le prix Écrans canadiens de la meilleure actrice en 2014 pour sa prestation dans Gabrielle. Camille Dubois-Bouchard, diplômée de l'École de danse contemporaine de Montréal, s'est produite au sein de la Compagnie Marie Chouinard en 2017-2018.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour appuyer les organismes qui enrichissent la vie culturelle de leur communauté.

Citations

« Investir dans les arts et la culture est la priorité de notre gouvernement. Ce soutien pour les jeunes artistes permet aux arts de s'épanouir tout en donnant aux écoles une meilleure capacité de planifier les activités à long terme et de continuer à créer et à présenter des oeuvres novatrices. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis fière d'annoncer notre soutien à ces écoles d'art de Montréal et à leurs étudiants. Les arts sont une des facettes fondamentales d'innombrables communautés canadiennes. C'est pourquoi il est important d'investir dans les institutions qui encadrent notre prochaine génération de jeunes artistes talentueux. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts (FCFSA) a été créé en 1997 pour appuyer la formation dans les arts au Canada.

Le fonds, administré par Patrimoine canadien, offre de l'aide financière aux institutions canadiennes sans but lucratif qui se spécialisent dans la prestation de formations intensives, pratiques et axées sur les arts aux étudiants aspirant à une carrière artistique professionnelle.

Les écoles financées offrent de la formation professionnelle de haut niveau dans des disciplines comme la danse, le théâtre, les arts du cirque, les arts visuels, la musique (opéra, orchestre), et les pratiques artistiques autochtones et ethnoculturelles.

Entre 2012-2013 et 2017-2018, en moyenne, 39 écoles d'art professionnel ou institutions de formation ont été financées sur une base annuelle.

