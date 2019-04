Le gouvernement du Canada annonce son soutien financier à une organisation de femmes de Corner Brook





Grâce à ce soutien, le Conseil du statut de la femme de Corner Brook pourra continuer à fournir des services essentiels aux femmes et à leurs familles

CORNER BROOK, NL, le 13 avril 2019 Les organisations de femmes fournissent des services essentiels à nos collectivités en aidant les femmes et les filles à acquérir une sécurité financière, à vivre à l'abri de la violence et à participer pleinement à toutes les sphères de notre économie et de la société. Pourtant, depuis trop longtemps déjà, ces organisations souffrent d'un sous-financement chronique, leur contribution est sous-estimée et elles ont du mal à poursuivre leur travail. Le gouvernement du Canada est cependant conscient qu'elles sont le pivot du mouvement des femmes, de sorte que le meilleur moyen de promouvoir l'égalité des genres consiste à maintenir et à renforcer leurs capacités pour leur permettre de poursuivre ce travail important.

C'est pourquoi la députée de la circonscription de Long Range Mountains, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Maryam Monsef, que le gouvernement du Canada versera 67 755 dollars au Conseil du statut de la femme de Corner Brook (CBSWC) pour son projet Claiming our space (c.-à-d. « Revendiquer notre place »). Ce soutien financier aidera l'organisation à étendre ses services sur la côte ouest de Terre-Neuve et dans la péninsule Northern. Il permettra aussi de s'assurer que les 50 000 femmes et leurs familles de la région bénéficient d'un soutien pour l'égalité des genres, la prévention de la violence, l'éducation et le développement professionnel et communautaire.



Le Conseil fait partie de plus de 250 organisations de femmes et organisations autochtones oeuvrant au service des femmes au Canada qui bénéficient d'un soutien financier du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. Ce soutien fait suite à la décision, annoncée dans le Budget de 2018, de consacrer 100 millions de dollars sur cinq ans en faveur d'un mouvement des femmes viable et durable dans tout le pays.

Citations

« Par notre soutien financier historique, nous voulons reconnaître le travail des femmes et des organisations de femmes pour aplanir les obstacles. Nous souhaitons aussi exprimer notre gratitude à celles qui poursuivent ce travail depuis des décennies avec un budget à peine suffisant. Dans tout le Canada, le mouvement des femmes demandait une source de financement fiable, prévisible et accessible pour poursuivre leur travail. Notre gouvernement a écouté. Grâce à un financement stable et souple, nous aidons le Conseil du statut de la femme de Corner Brook à étendre ses activités, pour que sa croissance continue et s'inscrive dans la durée, car nous savons que le meilleur moyen de promouvoir l'égalité des genres consiste à investir dans les organisations de femmes. En soutenant un mouvement aux réalisations remarquables, nous oeuvrons en faveur de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les communautés et nous contribuons à des changements durables qui profitent à toutes et tous. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Le Conseil du statut de la femme de Corner Brook oeuvre depuis longtemps pour l'égalité et l'amélioration des conditions de vie des femmes et de leurs familles dans la région de Corner Brook, de la baie des Îles et de la péninsule Northern. Le soutien accordé pour son projet Revendiquer notre place lui permettra de poursuivre son travail très important en ce qui concerne la promotion de l'égalité des genres, la prévention de la violence, l'éducation et la sensibilisation ainsi que le développement professionnel et communautaire, en plus d'intensifier ses activités d'information et communication. Nous tenons à féliciter sa directrice exécutive, les membres de son conseil d'administration et son personnel. En tant que députée de votre circonscription, je suis très heureuse de pouvoir contribuer à poursuite d'un travail de promotion indispensable. »

Gudie Hutchings,

députée de Long Range Mountains

« Le Conseil du statut de la femme de Corner Brook cherche constamment à améliorer la qualité de vie des femmes, et cela de toutes les façons possibles, en offrant de nombreux services de proximité, y compris l'intervention en situation de crise, les groupes d'entraide, le soutien à la recherche d'emploi et l'accès au logement abordable. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada d'apporter ce soutien financier à notre organisation afin que nous puissions continuer à répondre aux besoins des femmes et de leurs familles. »

Paula Sheppard Thibeau, directrice exécutive, Corner Brook Status of Women Council

Faits en bref

Le Budget de 2018 prévoyait un investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. En plus de cet investissement historique, le Budget de 2019 propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici 2023-2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organisations admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité en éliminant les obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra aux organisations de femmes et aux organisations autochtones au service des femmes de s'attaquer aux obstacles systémiques qui entravent les progrès des femmes, tout en reconnaissant et en tenant compte de la diversité des expériences associées au genre et à l'inégalité dans tout le pays.

Les femmes continuent d'être touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. En 2015, les femmes au Canada gagnaient en moyenne seulement 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. Elles sont également beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, représentant 76 % de tous les travailleurs à temps partiel, et 25 % des femmes déclarent travailler à temps partiel en raison de leurs responsabilités de garde d'enfants.

pour chaque dollar gagné par les hommes. Elles sont également beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, représentant 76 % de tous les travailleurs à temps partiel, et 25 % des femmes déclarent travailler à temps partiel en raison de leurs responsabilités de garde d'enfants. Certaines populations sont plus susceptibles d'être victimes de violence et peuvent faire face à des obstacles et à des défis uniques qui les exposent à des risques particuliers (Statistique Canada, 2015).

La violence sexiste peut avoir des répercussions à vie sur la santé physique, mentale, sexuelle et reproductive d'une personne. De plus, les effets peuvent être graves et coûteux. On estime à plus de 12 milliards de dollars chaque année l'impact économique de la violence conjugale et des agressions sexuelles.

Le Canada sera l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, du 3 au 6 juin 2019, à Vancouver , en Colombie-Britannique. Tenu tous les trois ans, il s'agit du plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité entre les sexes ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, du 3 au 6 juin 2019, à , en Colombie-Britannique. Tenu tous les trois ans, il s'agit du plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité entre les sexes ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité entre les sexes qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 6 000 personnes - dirigeants, influenceurs, défenseurs des droits, universitaires, militants, jeunes et journalistes - venant de plus de 160 pays; 100 000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

