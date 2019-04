/R E P R I S E -- Avis d'assemblée publique annuelle/





WINNIPEG, le 10 avril 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne invite les Canadiens, d'un océan à l'autre, à assister à son assemblée publique annuelle, qui aura lieu le lundi 13 mai 2019 à 12 h 30 (HNR).

La présidente de la Monnaie, Marie Lemay, et la présidente du Conseil d'administration, Phyllis Clark, feront un compte rendu du rendement et des plans de la société d'État, et répondront aux questions de l'auditoire.

Des représentants de CN se joindront ensuite à elles pour dévoiler deux nouvelles pièces de collection en l'honneur du 100e anniversaire de leur entreprise.

Le lundi 13 mai 2019 à 12 h 30

Centre de formation national Claude Mongeau

550, avenue Pandora Est, Winnipeg (Manitoba)

Les personnes qui ne peuvent assister à l'assemblée en personne sont invitées à participer à une téléconférence. Des précisions sur la façon de participer seront affichées sur le site www.monnaie.ca dans les prochaines semaines.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Titulaire de la certification ISO 9001, la Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale.

