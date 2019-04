/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Collectif Échec aux paradis fiscaux et l'Association québécoise pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne (ATTAC-Québec) tiendront un point de presse lors d'une action pour dénoncer le recours aux paradis fiscaux par les multinationales/





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Collectif Échec aux paradis fiscaux et l'Association québécoise pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne (ATTAC-Québec) tiendront un point de presse samedi le 13 avril 2019 à 11h30, au coin des rues De La Montagne et Sainte-Catherine Ouest (Montréal). Nous présenterons notre action et expliquerons nos revendications.

Quoi : point de presse

Où : coin De La Montagne et Sainte-Catherine, Montréal

Quand : 11h30, 13 avril 2019

www.echecparadisfiscaux.ca

https://www.quebec.attac.org

SOURCE Collectif Échec aux paradis fiscaux

Communiqué envoyé le 13 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :