CaRMS publie des données détaillées et des réflexions concernant le jumelage principal R-1 de 2019





OTTAWA, le 12 avril 2019 /CNW/ - Le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) a publié aujourd'hui des données détaillées et des réflexions concernant le jumelage principal R-1 (jumelage R-1) de 2019. Le chef de la direction John Gallinger a présenté l'information lors du Forum annuel de CaRMS à la Conférence canadienne sur l'éducation médicale (CCEM) à Niagara Falls. Le jumelage R-1, géré par CaRMS, est une étape intégrale dans l'avancement professionnel des médecins dans le système de soins de santé au Canada.

« Un des points importants à retenir des résultats du jumelage R-1 de 2019 est la diminution significative du nombre de diplômés canadiens en médecine non jumelés, » a dit John Gallinger, chef de la direction de CaRMS. « Mais il y a également d'autres thèmes intéressants, incluant une augmentation d'occasions à travers le pays et le fait que plusieurs disciplines sont de plus en plus recherchées. »

Moins de diplômés canadiens en médecine (DCM) de l'année en cours n'ont pas été jumelés lors du jumelage R-1 de 2019, avec le pourcentage de candidats non jumelés après le 2e tour tombant à 1,1 pour cent (31) par rapport à 2,4 pour cent (69) en 2018. Ce nombre est le plus bas depuis 2011.

Le nombre de postes dans le jumelage était au niveau le plus élevé, avec 3 346 postes. Le rapport entre le nombre de postes disponibles et le nombre de candidats DCM a également augmenté à 1,029, le niveau le plus élevé depuis 2015.

Cette année, plusieurs disciplines ont connu une augmentation de la demande comparativement aux années précédentes. Un total de 45,3 pour cent des disciplines de premier choix des DCM avaient une demande supérieure au nombre de postes disponibles, par rapport à 39,1 pour cent l'année dernière. Deux grandes disciplines -- la médecine interne et la psychiatrie -- étaient parmi les disciplines qui ont connu une demande accrue. Bien que le nombre de postes dans ces deux disciplines ait augmenté, la demande supplémentaire a excédé l'augmentation de l'offre.

« Cet intérêt concentré peut créer un défi, particulièrement pour les candidats qui se concentrent exclusivement sur une discipline à forte demande, » a expliqué Gallinger.

La présentation du Forum de CaRMS, disponible sur le site Web carms.ca, offre une foule de réflexions sur les entrées et les résultats du jumelage R-1 de 2019, ainsi que des données sur des tendances pluriannuelles.

