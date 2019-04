Communiqué en bref 12 avril : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine





MONTRÉAL, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE FIN DE SEMAINE / LONGUE DURÉE

ÉCHANGEUR TURCOT

Bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-15 SUD (vers Île des Soeurs, pont Champlain)

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure).

Note pour le détour principal : fermeture complète de l'A-10 EST à la sortie 3 (rue Carrie-Derick), de vendredi 22 h à samedi 15 h.

Autos seulement : via la sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques et avenue Atwater sud.

Matières dangereuses : via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque et les rues Peel et Wellington.

Bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-15 NORD (Décarie)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h 59 à dimanche 8 h

Bretelle menant de l'A-20 EST à la R-136/A-720 EST (vers le centre-ville)

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 SUD, sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure/centre-ville), boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine.

Note pour le détour principal : fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-10 OUEST à la hauteur du pont Victoria, de vendredi 22 h à samedi 16 h.

Avenue Atwater et rues Guy et de la Montagne : au boulevard Robert-Bourassa, via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine.

Bretelle menant de la R-136/A-720 OUEST à l'A-20 OUEST (Lachine, Dorval)

Dans l'échangeur, sortie 68-O

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD, continuer jusqu'à l'échangeur Décarie, ensuite A-520 OUEST, sortie 4 pour A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

Note : travaux sous la responsabilité KPH Turcot pour les entraves dans ce secteur. Site web Turcot

SECTEUR DE L'ÎLE DES SOEURS / PONT CHAMPLAIN

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers le pont Champlain)

Entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, Verdun, A-15) et l'Île des Soeurs (A-15)

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via le boulevard Gaétan-Laberge, nouvelle entrée pour A-15 SUD et sortie 57-S.

Fermeture par défaut : la sortie 5 pour l'Île des Soeurs.

A-15

Montréal

Direction SUD

La sortie 57-N (chemin de la Pointe-Nord, Île des Soeurs)

Fermeture de la sortie, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : continuer sur le pont Champlain, faire demi-tour à la sortie 53 (R-132) à Brossard, revenir sur le pont, sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge, A-15 SUD et sortie 57-S.

Conseil : les usagers peuvent prendre directement la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Soeurs), cependant la 57-S est située AVANT la 57-N.

Également fermé : le boulevard de l'Île-des-Soeurs, sous les ponts d'étagement de l'A-15, selon le même horaire.

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL) pour les entraves dans ce secteur. Site web SSL

AUTOROUTE BONAVENTURE, SECTEUR PONT VICTORIA

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST (vers le pont Champlain)

Entre la sortie 3 (rue Carrie-Derick) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 15 h

Détour : via la sortie.

Direction OUEST (vers le centre-ville)

À la hauteur du pont Victoria et de la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy, casino de Montréal)

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de vendredi 21 h à samedi 15 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI) pour les entraves dans ce secteur. Site web PJCCI

ENTRAVES QUOTIDIENNES PENDANT LA FIN DE SEMAINE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Entre Montréal et Longueuil

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Direction SUD (vers la Rive-Sud)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 23 h à lundi 5 h

R-134

Entre Montréal et Longueuil

Sur le pont Jacques-Cartier

Direction OUEST / vers la Rive-Sud

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

R-112

Entre Montréal et Saint-Lambert

Sur le pont Victoria

Dans les DEUX directions

Fermeture COMPLÈTE du pont, samedi de 7 h à 9 h

Détour : pont Champlain.

Direction EST, vers la Rive-Sud

Fermeture COMPLÈTE du pont vers la Rive-Sud seulement, lundi de 10 h à 11 h 30

Détour : rue des Irlandais, chemin des Moulins, A-10 EST (Bonaventure), pont Champlain et R-132.

Note : travaux sous la responsabilité du CN.

R-138

Entre Montréal et Kahnawake

Sur le pont Honoré-Mercier

Direction OUEST / vers la Rive-Sud

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de samedi 22 h à dimanche 10 h

Note : travaux sous la responsabilité du MTQ.

ÉCHANGEUR TURCOT

RUE SAINT-JACQUES

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'avenue Girouard et le boulevard Décarie, sur le pont au-dessus de l'A-15

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h jusqu'au mois d'août

Détour, en provenance de :

avenue Girouard sud : via rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish et rue Sherbrooke .

et rue . rue Saint-Jacques est : via avenue Girouard et chemin Upper-Lachine.

est : via avenue Girouard et chemin Upper-Lachine. rue Saint-Jacques ouest : boulevard Décarie et chemin Upper-Lachine.

Note : voir la fiche des travaux sur le site web de l'échangeur.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le pont d'étagement de la 1re Avenue et la rue Norman (sortie 61)

Fermeture partielle de 2 voies sur 4, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Note : fermeture de la 1re voie à compter de 21 h.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 6 (rue Berri) et l'entrée de la rue Amherst

Fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via la rue Saint-Antoine.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

R-132 | BOULEVARD DE MELOCHEVILLE

Beauharnois, Melocheville

Direction OUEST

Dans le tunnel de Melocheville, sous le canal de Beauharnois

Circulation en alternance avec signaleurs routiers, de dimanche 20 h à lundi 6 h

Note : fermeture du tube nord (celui en direction de Melocheville / direction OUEST). Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction EST

Entre la sortie 9 (boulevard Milan) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de samedi 21 h à dimanche 7 h

Détour : via la sortie.

Entre la sortie 11 (boulevard du Quartier) et l'entrée de la bretelle en provenance de l'A-30 EST

Fermeture COMPLÈTE, de samedi 22 h à dimanche 7 h

Détour : via les boulevards Leduc, du Quartier et de Rome.

Fermetures par défaut :

l'entrée du boulevard Leduc .

. La bretelle de l'A-30 OUEST pour l'A-10 EST. Détour via la sortie pour boulevard de Rome , faire demi-tour et A-30 EST.

, faire demi-tour et A-30 EST. La bretelle A-10 EST pour A-30 OUEST. Détour via les boulevards Leduc et du Quartier.

Note : projet du Réseau express métropolitain - REM travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction OUEST

À la hauteur du pont d'étagement du boulevard de Mortagne (sortie 92)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de Mortagne à compter de 21 h 30. Détour en direction est via le boulevard de Montarville et en direction ouest via la rue Ampère et l'autre entrée du boulevard de Mortagne.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

