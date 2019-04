Sasol ouvre officiellement une nouvelle mine de charbon et crée de l'emploi





JOHANNESBURG, 12 avril 2019 /PRNewswire/ -- Sasol a officiellement ouvert une mine de plus dans sa province d'accueil de Mpumalanga, où elle produit des combustibles à valeur élevée et des produits chimiques à grande échelle à partir du charbon.

Signifiant « succès » en zoulou, Impumelelo est l'une des trois mines de calibre mondial que Sasol a construites au cours de la dernière décennie dans le cadre de son programme de remplacement de mines d'un coût total de 14 milliards de rands, qui inclut également les mines Thubelisha et Shondoni. Le ministre des Ressources minérales Gwede Mantashe a participé à l'inauguration.

Avec un investissement de 5,6 milliards de rands, Impumelelo aura la capacité de produire 10,5 millions de tonnes par an. La mine emploie actuellement 1 760 personnes, la plupart originaires de communautés avoisinantes à Mpumalanga.

« En plus de créer près de 4 000 emplois, ces nouvelles mines sont essentielles pour garantir l'approvisionnement en charbon de Sasol Secunda Synfuels Operations jusqu'à au moins 2050 », a déclaré le coprésident et directeur général de Sasol, Bongani Nqwababa.

L'une des caractéristiques uniques de ces mines est l'investissement réalisé par Sasol dans des mesures technologiquement avancées afin d'assurer la sécurité de ses employés et de l'environnement.

« Ces mesures incluent des systèmes de détection de proximité sur nos machines électriques sans rails, qui avertissent d'abord, puis arrêtent la machine lorsqu'une personne se trouve trop près », a déclaré Nqwababa.

Une autre mesure technologique que les mines ont mise en oeuvre est un système d'éclairage LED clignotant à déclenchement électronique destiné à améliorer les mesures de sécurité souterraine. Ce système attire visuellement l'attention des mineurs en cas de mouvement dans le toit. D'autres investissements ont été réalisés dans diverses technologies de réduction du bruit.

Les activités minières de Sasol, qui relèvent de son portefeuille d'amont, en font le troisième plus grand producteur de charbon en Afrique du Sud, avec une production de près de 40 millions de tonnes par an. L'activité représente 13 % des bénéfices de Sasol et est essentielle à la viabilité à long terme de la société internationale intégrée spécialisée dans les produits chimiques et l'énergie.

À propos de Sasol :

Sasol est une société internationale intégrée spécialisée dans les produits chimiques et l'énergie. Grâce au talent de nos collaborateurs, nous apportons de manière sûre et durable une valeur ajoutée à nos clients, actionnaires et autres parties prenantes. Nous avons intégré des technologies élaborées sur des sites d'exploitation d'envergure mondiale afin de produire et de commercialiser des produits chimiques de base et spécialisés, des combustibles gazeux et liquides et de l'électricité à plus faible teneur en carbone.

