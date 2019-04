Les résidents de Whitehorse profiteront d'une infrastructure publique améliorée





WHITEHORSE, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Une économie florissante a besoin d'investissements stratégiques dans son infrastructure de transport moderne et son infrastructure verte pour améliorer la vie des citoyens tout en limitant les répercussions sur l'environnement local. L'investissement dans l'infrastructure de transport moderne aide aussi à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des habitants du Nord.

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon; et Son honneur Dan Curtis, maire de la ville de Whitehorse, ont annoncé aujourd'hui le financement de trois projets d'infrastructure dans la ville de Whitehorse.

Le premier projet améliorera et revitalisera les routes dans la ville, effectuant le pavage de plus de 22 km de surface routière et les marques sur la chaussée. Ce projet créera des routes plus sécuritaires et plus lisses pour les résidents et les visiteurs, tout en évitant le besoin de réparations routières à l'avenir.

Le financement appuiera aussi la rénovation et l'agrandissement de l'édifice de services de la Ville de Whitehorse afin d'accroître l'efficacité énergétique, d'améliorer les services publics et d'appuyer la durabilité à long terme de cette installation polyvalente.

Finalement, le troisième projet mettra à niveau les systèmes de chauffage, de ventilation, d'électricité et de mécanique de l'hôtel de ville de la Ville de Whitehorse afin que l'édifice soit plus éconergétique.

Le gouvernement du Canada contribue jusqu'à 17,4 millions de dollars à ces projets par l'entremise du Fonds des petites collectivités (FPC) et du Volet infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon versera plus de 5,8 millions de dollars, et la Ville de Whitehorse versera 300 000 $.

« Les routes améliorées et des immeubles modernes et écologiques sont la base des collectivités solides et résilientes. Ces projets à Whitehorse appuieront le transport sécurité et efficace des gens et des marchandises dans la collectivité et créeront des installations éconergétiques qui contribuent au bien-être économique, social et environnemental du territoire. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de haute qualité pour bâtir des collectivités modernes où il fait bon vivre. Tandis que nous sommes confrontés aux défis posés par les changements climatiques, nous devons trouver des occasions d'adapter la technologie et de trouver des solutions novatrices aux problèmes quotidiens. C'est exactement ce que ce financement permet de faire en offrant des routes plus sûres et des installations plus éconergétiques. C'est un excellent exemple de ce que les Yukonnais peuvent faire lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour bâtir des collectivités plus fortes et plus branchées. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon

« Nous sommes ravis d'investir dans les collectivités du Yukon et de travailler en partenariat avec la Ville de Whitehorse et le gouvernement du Canada. Ces trois projets sont des investissements directs visant à améliorer les routes et à rendre les infrastructures plus efficaces pour les résidents de la capitale du Yukon. Le gouvernement du Yukon est fier d'appuyer des projets comme ceux-ci, qui aident les citoyens et les municipalités à bâtir des collectivités modernes, saines et prospères. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon

« Nous travaillons constamment pour améliorer l'infrastructure vieillissante de notre ville et le financement de ces projets profite à toute notre collectivité. Nous apprécions le financement que nous recevons des principaux gouvernements, et nous continuons de travailler en collaboration avec nos partenaires de financement territoriaux et fédéraux. Sans ce financement, nous ne pourrions pas aller de l'avant avec nos importants projets communautaires. »

Son honneur Dan Curtis, maire de la ville de Whitehorse

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructure verte, d'infrastructure sociale, de routes de commerce et de transport et dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructure verte, d'infrastructure sociale, de routes de commerce et de transport et dans les collectivités rurales et nordiques du . Un montant de 2 milliards de dollars de ce financement servira à soutenir les projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus 400 millions de dollars seront versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique pour faire la promotion de la sécurité énergétique dans les territoires.

Un montant de 4 milliards de dollars de ce financement servira à financer les projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Les résidents de Whitehorse profiteront d'infrastructures publiques améliorées

Le financement conjoint fédéral-territorial-municipal, au titre du Fonds des petites collectivités (FPC) et du volet des infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, servira à appuyer des projets d'infrastructure à Whitehorse, au Yukon.

Les gouvernements du Canada et du Yukon versent une contribution de plus de 23,3 millions de dollars pour la réalisation des trois projets ci-dessous. La Ville de Whitehorse verse, pour sa part, 300 000 $.

Renseignements sur les projets :

Fonds Lieu Titre du projet Financement fédéral Financement territorial Financement municipal Volet des infrastructures rurales et nordiques Whitehorse Revêtement en asphalte des routes de Whitehorse 5 710 500 $ 1 903 500 $ 300 000 $ FPC Whitehorse Bâtiment des services de Whitehorse 8 025 000 $ 2 675 000 $ 0 $ FPC Whitehorse Travaux de réfection du système électrique de l'hôtel de ville de Whitehorse 3 750 000 $ 1 250 000 $ 0 $

