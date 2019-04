La Banque Royale du Canada annonce un privilège de conversion de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série AZ, traitées en tant que FPUNV





TORONTO, le 12 avril 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY à la Bourse de Toronto et à la New York Stock Exchange) a annoncé aujourd'hui qu'elle n'a pas l'intention d'exercer son droit de racheter, en tout ou en partie, les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série AZ, traitées en tant que fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) en circulation (les « actions de série AZ ») le 24 mai 2019. On compte actuellement 20 millions d'actions de série AZ en circulation.

Sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans le supplément de prospectus du 23 janvier 2014 portant sur l'émission des actions de série AZ, les porteurs de ces actions ont le droit de les convertir, en tout ou en partie et à raison d'une pour une, en actions privilégiées de premier rang à dividendes non cumulatifs à taux flottant de série BA traitées en tant que FPUNV (les « actions de série BA ») le 24 mai 2019. À cette date, les porteurs qui n'exerceront pas ce droit conserveront leurs actions de série AZ. Le droit de conversion décrit ci-dessus peut être exercé sous réserve de ce qui suit :

i. si, tenant compte de toutes les actions devant être converties, la Banque Royale du Canada détermine qu'il y aurait moins d'un million d'actions de série BA en circulation après le 24 mai 2019, les porteurs d'actions de série AZ ne seront pas autorisés à les convertir en actions de série BA ; et

ii. si la Banque Royale du Canada détermine qu'il y aurait moins d'un million d'actions de série AZ en circulation après le 24 mai 2019, toutes les actions de série AZ seront automatiquement converties en actions de série BA à cette date, à raison d'une pour une.

Dans les deux cas, la Banque Royale du Canada avisera par écrit les porteurs d'actions de série AZ au plus tard le 17 mai 2019.

Le taux de dividende applicable aux actions de série AZ pour la période de cinq ans allant du 24 mai 2019 au 23 mai 2024 inclusivement ainsi qu'aux actions de série BA pour la période de trois mois allant du 24 mai 2019 au 23 août 2019 inclusivement sera annoncé dans un communiqué le 24 avril 2019.

Les propriétaires réels des actions de série AZ qui souhaitent exercer leur droit de conversion au cours de la période de conversion, qui va du 24 avril au 9 mai 2019 à 17 h (HE), doivent demander à leur courtier ou à tout autre intermédiaire approprié d'exercer ce droit.

Les demandes de renseignements doivent être adressées à Shirley Boudreau, agente, Relations avec les actionnaires, au 416 955-7806.

